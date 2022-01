Atualização 1.0.4, todas as novidades das notas oficiais do patch – Nerd4.life

SIE Santa Monica Studio fez uma nova atualização para Versão para PC de God of War. Isto é oAtualização 1.0.4, que oferece várias correções para problemas do jogo. A equipe compartilhou uma nota oficial de correção.

Aqui está Nota de correção completa dell’update 1.0.4 de God of War para PC:

Atreus agora redefinirá seu estado ao reiniciar de um ponto de verificação ou de um jogo salvo se não responder.

Corrigido alguns casos raros de falhas no driver gráfico.

Corrigido um problema com detecção incorreta de VRAM na plataforma Intel XE.

Também foi corrigido um problema em que a configuração do modo de exibição foi definida visualmente para o modo de janela ao restaurar as configurações de exibição padrão em um monitor Ultra HD.

Corrigido um problema em que a função de controle seria perdida se o inventário fosse aberto durante a jornada entre a sequência de mundos.

Corrigida uma falha que poderia ocorrer quando um cliente era fechado.

Foi adicionado suporte ao controle deslizante DLSS Sharpening.

Um registro adicional de relatórios de falhas foi adicionado para ajudar a identificar as causas de falhas intermitentes.



Kratos, Deus da Guerra

Portanto, esta atualização também resolve alguns problemas relacionados a travamentos do jogo. A atualização 1.0.3 foi disponibilizada recentemente, o que melhora o desempenho de God of War no PC: Aqui estão os detalhes do que Santa Monica fez.