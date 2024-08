Os analistas são claros: o PS5 venderá muito graças a esses jogos no futuro

O PlayStation 5 sofreu durante os primeiros meses de vendas, mas segundo analistas, aumentará significativamente seus números no futuro.

O PlayStation 5 foi certamente um console que passou por um lançamento um tanto turbulento no mercado: O mais recente console da Sony, aliás, durante os primeiros meses após seu lançamento oficial no final de 2020, era praticamente impossível de encontrar nas lojas físicas e online, tanto que nasceu um verdadeiro fenômeno de promoção de produtos.

Após vários meses, o alarme de ruptura de stock diminuiu e a produção da PS5 estabilizou ao longo do tempo, também porque todos os problemas relacionados com a Covid-19 tinham desaparecido. Atingindo mais de 61 milhões de unidades vendidas em todo o mundo: Números que, segundo muitos analistas, Vai aumentar muito em muito pouco tempo Nos próximos meses.

Entre as críticas mais frequentes feitas à Sony em relação ao PS5, há definitivamente uma Aqueles relacionados a jogos exclusivos Triple Aque é objetivamente muito menor do que no passado: No entanto, os analistas afirmaram que os números do PlayStation 5 Aumentará significativamente no futuro graças a alguns jogoso.

Esses jogos aumentarão as vendas do PS5 no futuro

2024 foi um ano um pouco magro para o mundo dos videogames, pelo menos em termos dos grandes lançamentos aos quais nos acostumamos nos anos anteriores, mas… No início do próximo ano a situação poderá ser resolvida de uma vez por todasE o carro-chefe PlayStation 5, Xbox Seris XS e talvez também o novo Nintendo Switch venderá muitas unidades em pouco tempo.

Segundo o analista Christopher Dring, diretor da GamesIndustry, as vendas de consoles domésticos da Sony podem aumentar significativamente já neste ano e tudo isso se deve a dois grandes lançamentos de videogames agendados para o próximo outono: Call of Duty: Black Ops 6 e Assassin’s Creed Shadows.

Segundo as palavras de Dring, muitos usuários ainda não compraram um PS5 devido à falta de jogos e desses dois grandes títulos que estão por vir. Eles podem levar muitos jogadores a comprar os novos dispositivos da empresa japonesaPrincipalmente em relação ao novo capítulo de Assassin’s Creed, que chegará exclusivamente para consoles A próxima geração E computadores.

O que acabamos de dizer é bastante óbvio, visto que neste momento a única razão para comprar um PlayStation 5 é Jogue títulos diferentes ao longo das gerações com melhor resolução e capacidades técnicas muito maiores Comparado a fazer isso com o mesmo título no PlayStation 4.