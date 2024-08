Porque ainda vale a pena ativá-lo. Informações e custos

Ilíada, as melhores ofertas de agosto: vamos descobrir o que é e porque vale a pena ativá-lo. Todas as informações úteis para os clientes.

Ilíada Continua me encantando Clientes com Ofertas realmente convenientes. Nos últimos anos, muitos recorreram… Ilíadamas ainda há muito Usuários Eles não decidem isso Mudar de operadora de telefone. Para fazer isso, Ilíada E a pressão continua Ofertas realmente malucastentando convencer até os mais leais a repensar decisões já tomadas.

lá Companhia telefônica Ela é uma hoje Um dos mais populares e comentados do momento, graças ao grande número de utilizadores que conseguiu trazer para o seu lado e que estão completamente satisfeitos em todos os aspectos. atualmente que issouma agência líder Do setor Comunicações É uma das melhores opções da Itália.

A Ilíada, apresentações de agosto

De acordo com o que foi relatado pelo site “sostariffe.it”Vamos ver quais são as melhores ofertas. As tarifas e serviços para as tarifas de agosto são mostradas abaixo: Isto é “Giga 120” E quem voz. Aqui estão eles em detalhes:

120 GB em 4G/4G+;

Minutos e SMS Ilimitado para todos também na Europa;

Taxa mensal: 7,99 euros

Custo de ativação (com cartão SIM conectado): 9,99€

voz

Minutos e mensagens de texto ilimitados para todos, mesmo na Europa;

20 MB em 4G/4G+ também em países da UE

Custo de ativação: 4,99€.

Ilíada, todas as propostas para clientes

Aqui estão todas as outras ofertas:

Flash 250

Minutos e mensagens de texto ilimitados para todos

250 GB de tráfego de dados 5G

Preço mensal: 11,99 euros

Custo de ativação (com cartão SIM incluído): 9,99€

Flash 200

Minutos e mensagens de texto ilimitados para todos

200 GB de tráfego de dados 5G

Preço mensal: 9,99 euros

Custo de ativação (com cartão SIM incluído): 9,99€

Flash 150

Minutos e mensagens de texto ilimitados para todos

150 GB de tráfego de dados 5G

Preço mensal: 7,99 euros

Custo de ativação (com cartão SIM incluído): 9,99€

Dados 350

350 GB de tráfego de dados 5G

Preço mensal: 14,99 euros

Custo de ativação (com cartão SIM incluído): 9,99€

Automação residencial

50 minutos de chamadas para todos

100 SMS para todos

200 MB de tráfego de dados 4G/4G+

Preço mensal: 1,99 euros

Custo de ativação (com cartão SIM incluído): 9,99€

Negócios giga 300

Minutos e mensagens de texto ilimitados para todos

300 GB de tráfego de dados 5G

20 GB de tráfego em países da UE

5 GB de tráfego em mais de 30 países fora da UE (incluindo os EUA)

Preço mensal: 11,99€ por mês + IVA

Custo de ativação (com cartão SIM incluído): 9,99€