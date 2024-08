Quando serão lançadas as análises de Black Myth: Wukong? Marque uma consulta on-line

Lenda Negra: Wukong É um dos jogos mais esperados do mês e, em geral, de 2024. Com data de lançamento marcada para 20 de agosto, é razoável esperar que o jogo chegue Opiniões da imprensa internacional O que destaca os aspectos positivos e negativos da aventura de ação da Game Science. Mas quando exatamente eles serão lançados? A data potencial foi revelada por Tom Henderson, um conhecido jornalista e membro da indústria.

Como podemos ver na postagem abaixo, segundo Henderson, os códigos de cópia de revisão já foram distribuídos e o embargo de revisão está previsto para expirar em 16 de agosto. De acordo com a resposta à postagem da PlayStation Game Size e Harancio Gaming, Os códigos enviados são exclusivamente para PC. Se isso for verdade, significa que você não conseguirá ler as impressões da versão PS5 antes do lançamento do jogo.