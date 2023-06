Xbox Game Pass chegando à NVIDIA GeForce agora, revela Sarah Bond da Microsoft

CATÁLOGO Xbox Game Pass para PC estará disponível através GeForce Nowserviço jogos na nuvem Sugerido pela NVIDIA.

De acordo com os repórteres Tom Warren, do The Verge, e Imaran Khan, da GameInformer, a confirmação veio diretamente de Sarah Bond, vice-presidente de experiência e ecossistema de criadores de jogos do Xbox, que disse que em breve poderemos “jogar o PC Game Pass”. Todos os dispositivos compatíveis da NVIDIA GeForce agora”.

Esta é uma novidade muito importante para todos os subscritores da Nvidia, mas também para todos aqueles que queiram aventurar-se nos jogos cloud e que agora têm um incentivo extra para o fazer, dado o grande número de jogos já incluídos no PC Game Pass e os que chegam em nos próximos meses, como Starfield e Forza Motorsport, para citar alguns.

No momento, não há detalhes sobre quando o Game Pass estará realmente disponível no NVIDIA GeForce NOW, mas esperamos mais informações sobre isso nas próximas semanas.

Esta colaboração, de acordo com as declarações anteriores de Sarah Bond, é um dos muitos esforços da empresa para disponibilizar os jogos do Xbox Studios para PC em vários serviços de nuvem, com o Xbox Game Pass chegando também ao Boosteroid, Ubitus, EE e Nware em um futuro próximo.