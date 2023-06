Vale a pena comprar um carro de médico? Prós, contras e análise de confiabilidade, problemas, qualidade, garantia e preços

A Doctor Motor Company é umamontadora italiana Foi fundada por Massimo Di Ricio em 2006 em Machia Desirnea em Molise. A empresa importa componentes da montadora chinesa Chery e os monta sob licença em seus escritórios italianos. Inicialmente, a venda era realizada através de um acordo com uma rede de supermercados e hipermercados, ao passo que a Doctor conta agora com uma rede de vendas e oficinas próprias.

para mim distribuição comercial A partir da Dr 5.0 em território nacional, a Dr Motor celebrou um acordo com a cadeia de hipermercados Iper, uma vez que a empresa não dispunha de uma rede comercial real. Como resultado, os carros foram adquiridos através de pontos de vendas e informações dentro dos supermercados. Esta escolha foi motivada pela necessidade do Dr. ser conhecido pelos clientes. Também é possível comprar diretamente na fábrica Macchia d’Isernia e nos escritórios de Campobasso e Pescara.

o cruz por dr Continuando a receber elogios comerciais, como evidenciado pelo aumento constante nos números de vendas. Razões para a grande resposta? Não só pelo preço competitivo, como comprova a análise das vantagens e desvantagens das viaturas da gama:

Prós e contras do crossover

dr 1.0 É um veículo compacto com três portas e quatro lugares, dois dos quais confortavelmente sentados, além de um pequeno porta-malas. Os bancos são revestidos em tecido e o painel de instrumentos traz tela de 9,7 polegadas com detalhes metálicos. O desempenho do veículo é suficiente para uso urbano, pois a bateria de 31 kWh tem autonomia limitada fora da cidade, e requer pelo menos 50 minutos para carregá-la a 80%.

As únicas opções disponíveis são adesivos decorativosJá o equipamento de série é completo, com exceção dos avançados dispositivos de segurança, pois o carro possui apenas dois airbags. De acordo com as especificações técnicas anunciadas, o carro é capaz de atingir velocidade máxima de 120 km/h e aceleração de 0 a 50 km/h em 5 segundos e de 0 a 100 km/h em 17 segundos. A autonomia declarada para a bateria de 31 kWh é de 210 quilômetros no ciclo combinado WLTP e 294 quilômetros no ciclo urbano WLTP. O preço de venda é de 25.000 euros.

dr 6.0 É um crossover de tamanho médio projetado simetricamente, apresentando a grande grade hexagonal típica dos carros mais recentes produzidos pela montadora de Molly e os faróis finos e desenvolvidos horizontalmente. A lateral do carro tem uma aparência dinâmica e três vidros se conectam ao vidro traseiro por meio de um inserto preto, enquanto as lanternas traseiras são unidas por uma faixa de luz.

A cabine é ampla e moderna, com instrumentos digitais e display central de 12,5 polegadas do sistema multimídia, equipado com Apple CarPlay e Android Auto, mas com toda a escrita em inglês. lá equipamento padrão Inclui teto solar de vidro, controle climático automático de zona dupla com controles de toque, carregamento sem fio de smartphone, sistema de entrada sem chave, porta traseira elétrica, bancos com ajuste elétrico, câmera de 360 ​​graus e rodas de liga leve de 19 polegadas. O preço de venda é de 29.000 euros.

dr 5.0 Apresenta diferenças significativas no design estético, como para-choque dianteiro com design mais agressivo, grade ampliada, faróis de LED, painel modernizado com tela central de 12,3 polegadas e compatibilidade com Android Auto. Este crossover é oferecido apenas com tração dianteira e apresenta equipamento padrão atraente a um preço atraente, embora o custo extra em comparação com o 4.0 não possa ser negligenciado.

lá unidade 5.0 para dr Consiste em um motor de quatro cilindros de 1,5 litro, disponível com e sem turboalimentação. A versão turbo é combinada com uma transmissão automática com uma relação CVT continuamente variável, enquanto a versão naturalmente aspirada é apenas com uma caixa manual de cinco velocidades. O preço inicial é de 21.000 euros.

dr 4.0 É um crossover compacto com tração dianteira. Tem um design atraente, com guarda-lamas bem definidos e uma frente imponente, e é acessível pela qualidade que oferece. A cabine de passageiros é sóbria e acolhedora e possui um painel de instrumentos digital de 7 polegadas. O sistema multimídia é compatível com dispositivos Android e Apple.

lá Capacidade do porta-malas Ele é discreto. O Dr 4.0 está disponível em duas variantes de motor, ambas a gasolina e também disponível em uma versão GLP: um quatro cilindros em linha de 1,5 litro naturalmente aspirado com caixa de câmbio manual e um turbodiesel de 154 cavalos com transmissão automática. O consumo declarado é elevado. Faltam dispositivos modernos de assistência à direção, como frenagem automática de emergência. O preço base deste carro é de 19.000 euros.