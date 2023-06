Maçãs são infrutíferas, Tony Fadell esmaga o Vision Pro

Entre aqueles que experimentaram o Vision Pro, muitos acreditam que este visualizador é o começo de algo grandioso, mas também esperam que a computação espacial possa se tornar um grande salto, ainda melhor se o visualizador não estiver preso em seu rosto: Enquanto elogios e ceticismo alternativa, aqui está a demonstração completa do lendário engenheiro Tony Fadell , famoso por ser o pai do iPod i e por ter fundado a Nest e depois a vendido para o Google por US$ 3,2 bilhões.

Tony Fadell dá sua opinião sobre o fone de ouvido da Apple respondendo a uma pergunta no Twitter. Em primeiro lugar, o pai do iPod como um bom engenheiro apaixonado por tecnologia e hardware “Apple Vision Pro é um Tour de Force tecnológico – um dispositivo realmente impressionante”, mas seguido por inúmeras críticas, na verdade um slam.

Fadell aponta várias inconsistências que já surgiram após o Keynote 2023: a exposição da Apple a um visualizador que permite fazer tudo o que seu Mac, iPhone e iPad já podem fazer, incluindo muitas funcionalidades para o usuário final – consumidor de filmes e fotos , videogames E a web, claro, você também pode usar para trabalhar. O dispositivo é Pro com muitos recursos de consumo, enquanto o preço é realmente profissional. Aqui está o post traduzido de Fadel.

Mas com aplicativos de marketing e consumidores de US$ 3.500 com até duas horas de duração da bateria, a Apple realmente “impulsionou”. dizer Para citar Fadell: Em italiano, é claro, o salto do tubarão não tem significado, como acontece com qualquer idioma ou frase idiomática que é traduzida e portada para outro idioma.

Em italiano pode ser apresentado com o começo do fim, ser infrutífero, não ter outras ideias, o ápice do sucesso de onde começa a regressão, a parábola final e assim por diante.

A origem é curiosa porque jumping shark é um ditado que nasceu com o terceiro episódio da quinta temporada da lendária série de TV dos anos 70 Happy Days. Um dos protagonistas, o lendário Fonzie Arthur Fonzarelli, interpretado por Harry Winkler, dribla obstáculos e até um tubarão em esquis aquáticos.

O termo foi cunhado pelo crítico John Hein para se referir ao momento em que uma série de televisão ou saga cinematográfica, tendo atingido seu clímax, começa a baixar seu nível de qualidade, perdendo possibilidades e também o interesse dos fãs (Wikipédia). Em um segundo post de Tony Fadel preciso Ainda tiro ao apontar que sua crítica não é devido à duração da bateria de duas horas.

“Os aplicativos e a retórica de marketing são horríveis, embora tenham 24 horas de duração da bateria… isso não é uma panacéia.” Finalmente, o impulso final “Plataformas não se tornam produtos úteis. Produtos úteis tornam-se plataformas… »Daqui aprendemos que, para Tony Fadell, o Vision Pro não é um produto ou um dispositivo útil.

Outra crítica notável do Vision Pro vem de Mark Zuckerberg do Facebook – Meta.

