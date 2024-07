Se quiser liberar espaço na sua conta Google, não precisará perder muitas horas: com este truque pouco conhecido, você poderá fazer isso em um instante.

Nossos smartphones têm possibilidades quase ilimitadas: esses dispositivos são capazes de fornecer uma ótima assistência em todas as atividades diárias. Conhecer todas as funções não é nada fácil, mas as funções básicas estão agora permanentemente presentes nos nossos telemóveis. Todos nós (provavelmente) temos uma Conta do Google: com esta excelente assinatura, teremos acesso a ela 15 GB para gerenciamento Para aplicativos muito importantes como Google Fotos, Google Drive e Gmail.

O Google Fotos é um serviço impressionante: cada foto que passar pelo seu smartphone irá parar neste espaço específico (chamado Google Fotos). Mesmo que você mude o modelo do seu celular, através da sua conta do Google, você poderá facilmente obter todas as fotos antigas do seu celular antigo. Porém, com o Drive, você pode gerenciar seu grupo de trabalho com muita facilidade e sem muito esforço. Já o Gmail é um portal através do qual você pode enviar ou receber e-mails com apenas alguns cliques. Infelizmente, pode chegar um momento em que você não terá muito espaço na sua Conta do Google: Hoje queremos sugerir um truque pouco conhecido para fazer exatamente isso.

Um truque pouco conhecido para liberar espaço na sua Conta do Google: Crazy

Quando chegar aquele momento em que você tiver que lidar com o espaço vazio na sua conta do Google, alguns recursos serão reduzidos: por exemplo, você não poderá mais receber e-mails, não poderá mais fazer backup no Google Fotos, e você não poderá mais adicionar novos arquivos ao seu Drive. Saber como liberar espaço em apenas alguns instantes é definitivamente uma grande vantagem. Primeiramente, Conecte-se à sua conta no computador e abra o Google One. Clique em “Visualizar” e depois em “Liberar espaço”: Abra a categoria Favoritos e toque em “Revisar e limpar”. Após selecionar o arquivo em questão, você também pode decidir passá-lo para o seu computador para baixá-lo para o seu desktop e liberar espaço no seu celular.

O mesmo vale para o Google Fotos (que provavelmente ocupa mais espaço): baixe as fotos diretamente para o seu computador e exclua-as da sua conta Google. Depois de colocá-lo na lixeira, não se esqueça de excluí-lo permanentemente. Usando este truque do PC, Você poderá economizar espaço em tempo recorde e sem muito esforço. Tente sempre não chegar ao limite: quando o backup for interrompido, ao liberar espaço, você provavelmente notará uma nova alteração após alguns minutos. Na verdade, o Google Fotos irá retomar o processo de backup e ocupar espaço novamente.