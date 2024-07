O novo foguete europeu Ariane 6 está pronto para lançamento – notícias de última hora

O foguete mais poderoso já construído pela Europa, o Ariane 6, está pronto na rampa da base europeia em Kourou (Guiana Francesa) para o seu voo inaugural. Por enquanto, tudo está indo conforme o planejado e o lançamento está agendado para as 20h, horário italiano, do dia 9 de julho. No entanto, como acontece com todo lançamento, o clima permanece desconhecido. A expectativa é grande nesta base de lançamento que mudou de organização em poucos anos, porque o novo foguete da Agência Espacial Europeia já se tornou um símbolo de uma via de acesso independente ao espaço.





Na verdade, durante cerca de um ano, a Europa já não tinha bombardeiros sob o seu comando. O maior da sua frota, o Ariane 5, foi reformado após uma longa carreira e o mais pequeno, o Vega, foi substituído pelo Vega C, mas foi forçado a parar em 2023 após o fracasso do seu segundo lançamento, enquanto em 2022 as relações entre os dois países entraram em colapso. A Agência Espacial Europeia e a agência espacial russa Roscosmos, na sequência da guerra na Ucrânia, marcaram o fim do lançamento do vaivém russo Soyuz a partir da base de Kouro, e assim surgiu uma situação que obrigou a Europa a lançar as suas missões graças a a passagem de empresas privadas, como a SpaceX.



Reprodução © Direitos Autorais ANSA