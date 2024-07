Quantas horas por dia você usa seu smartphone? Tenha cuidado com os perigos aos quais suas mãos podem estar expostas

Os telemóveis modernos, agora com ecrã táctil, são maiores e mais difíceis de segurar com uma mão: os efeitos podem ser graves.

Já não é tão simples Segure seu celular com uma mão Tal como no passado, as novas tecnologias aliadas às tendências sociais que se consolidaram nos últimos anos também alteraram as tendências na forma e no tamanho dos telemóveis, cujos ecrãs devem necessariamente garantir que o seu proprietário possa desfrutar de vídeos e fotos. De forma precisa e específica.

É preciso dizer também que esta necessidade decorre não só da tendência social, Mas também a verdade disso Muitas pessoas trabalham em seus celularesOu pelo menos contam com dispositivos móveis para os ajudar no seu trabalho diário, quando isso afasta os profissionais das secretárias “em pé”, algo que acontece cada vez mais na era moderna do trabalho.

Conclui-se que o telefone celular de hoje deve ser de alto desempenho, ser capaz de substituir um computador em 90% de sua funcionalidade e ser grande o suficiente para permitir uma visão tão específica quanto possível, mas não tão grande que não sirva realmente como um computador. . Aceno. Mas em toda esta confusão da situação geral, quem perde é a saúde das nossas mãos.

Esteja ciente dos riscos do túnel do carpo e do polegar em geral

O avanço tecnológico certamente teve seus efeitos positivos no gerenciamento de dispositivos eletrônicos, pois agora você pode fazer qualquer coisa com eles, sem necessariamente ter que estar na frente do computador para reservar um restaurante, encontrar um voo ou assistir a um programa de TV. Vídeo na rede social. Com os celulares de hoje você pode fazer quase tudo, mas é preciso ter cuidado porque… Digitação constante no celularespecialmente os grandes, podem ajudar com algumas condições típicas das mãos.

Na verdade, nas práticas ortopédicas nos últimos anos tem havido um aumento nos relatos de Dor no polegar Ou a Amnistia Internacional Pulsos O que, segundo especialistas, é causado pelo uso excessivo e incorreto do celular. Isso ocorre porque as pessoas tendem a segurar seus smartphones e usar um ou ambos os polegares para digitar muito rapidamente, fazendo movimentos muito rápidos de um lado para o outro da tela.

Esses movimentos, que à primeira vista podem parecer causar dores muito inofensivas, são prejudiciais porque podem causar sobrecarga muscular a longo prazo. Tendinite E até mesmo doença articular radicular, Tipo de Osteoporose Afeta a articulação na base do polegar, o que pode causar dor, desgaste, rigidez e restrição de movimentos.

Segundo especialistas, isso acontece pela maneira como você escreve e pela quantidade de horas que passa digitando. Em teoria, dado o tamanho das telas dos telefones celulares atuais, esse deveria ser o caso Mantenha seu celular em uma superfície plana E use Índices Digitar ou realizar qualquer tipo de operação no telefone: só assim podemos manter as mãos saudáveis.