FragPunk, experimentamos um jogo de tiro tático onde não há regras

Há um crescimento particular dos videojogos, atiradores tácticos baseados em “heróis”, em torno dos quais existe um paradoxo óbvio: se tendemos a repetir durante anos que este é um sector saturado de publicações e no qual é muito complexo ter sucesso, por outro lado, editoras e estúdios parecem cada vez mais prontos para tentar a sorte. Como é isso? Pois bem, porque apesar das sensações, é claro que um enorme mercado e procura sobreviveram, como evidenciado pela enorme base instalada do Valorant, pelo grande vazio criado pelo colapso do Overwatch ou pelo eterno florescimento de inspirações semelhantes como as do League. das lendas. Mitos e contra-ataque. Entre Marvel Rivals e Concord da PlayStation Studios e a Riot Games, que pela primeira vez também decidiu atacar o mundo das consolas, surgiu a mais diferente e interessante oferta por parte da Bad Guitar Studio, empresa da equipa NetEase que visa derrubar completamente as regras a que nos habituámos ao longo dos anos, adoptando uma estrutura que é simplesmente louca. nos últimos dias Tentamos FragPunkum jogo de tiro tático baseado em equipe onde os jogadores podem alterar todas as regras – mesmo as mais básicas – no início de uma rodada.

Você decide as regras Em sua essência, o FragPunk aparece no papel como Atirador tático clássico 5v5 Todos os membros da outra equipe devem ser mortos ou a bomba – aqui chamada de Conversor – deve ser colocada em um dos dois locais disponíveis para alcançar a vitória, de forma não diferente do que acontece em Valorant. À primeira vista, FragPunk não é diferente de outros atiradores táticos, e então aparecem Shard Cards No entanto, o elemento central do trabalho do Bad Guitar Studio reside em… Uma série de cartas especiais chamadas Shard Cards: No início de cada rodada, os membros da equipe são livres para votar para ativar um ou mais cartões escolhendo os sugeridos, e gastando uma certa quantidade de recursos, para gerar Efeitos que eventualmente modificam as regras do gênero profundamente ou as derrubam completamente referência. Para entender a profundidade e o impacto das cartas Shard, também podemos começar imediatamente com o exemplo mais maluco: há uma carta – obviamente muito cara para ativar – que permite à equipe defensora pegá-la do chão e reposicioná-la literalmente em qualquer lugar do mapa Áreas de “fábrica”, que são literalmente os locais onde uma bomba pode ser colocada nela, praticamente revolucionando o próprio desenho do cenário em tempo real. Quem tem experiência no gênero sabe bem que as áreas de planta costumam ser projetadas para oferecer confrontos equilibrados… mas o pessoal da Bad Guitar decidiu que Jogue o equilíbrio pela janela e divirta-seÉ assim possível acumular os pontos A e B e quem sabe colocá-los num escanteio, tornando muito difícil a tradicional vitória dos atacantes. READ BMW Série 1: redesenhado para a nova geração No lançamento serão 73 cartões diferentes Outro exemplo é a carta Big Head, que quando ativada faz com que as cabeças de todos os jogadores adversários inchem desproporcionalmente, assim como acontece com truques em videogames históricos como GoldenEye 007, tornando muito fácil acertar tiros na cabeça. Também não faltam variantes complexas como o Abraço da Morte: neste caso, quando a saúde do inimigo cai abaixo de 50%, o Grim Reaper aparece atrás dele e após alguns momentos lança um golpe com sua foice, eliminando-o instantaneamente chegando ao alcance e não rápido o suficiente para sair do caminho. Como os baralhos de Shard Card são o coração da experiência, Concluímos com uma lista de algumas das cartas que tivemos oportunidade de experimentar num total de 73 cartas Que estará disponível no lançamento. Lumiprint: Os inimigos deixam rastros luminosos no chão, assim como no recurso personalizado encontrado em Call of Duty.

Roger, Roger: A equipe inicia a partida com dois bots de suporte.

Erro Médico: Os jogadores adversários não podem recuperar pontos vitais.

Tiro de Cura: Você pode atirar em seus companheiros de equipe para curá-los.

Superfly: Você dá um salto duplo.

Eye of the Reaper: Após a planta todos os inimigos são detectados através das paredes.

Gratuito para todos: todas as armas da loja tornam-se gratuitas. Como você deve ter notado, as cartas têm efeitos no ambiente, nas regras, nas armas e nas habilidades Bio-Warrior: Após a morte, você renasce uma vez como um zumbi, semelhante ao “Modo Infecção”.

Chuva forte: O dilúvio começa e submerge algumas áreas, tornando o movimento mais lento.

Colocação Livre: Os atacantes podem plantar o transformador (bomba) em qualquer lugar que quiserem, mas leva 40 segundos a mais para explodir.

Fantasmas de Névoa: O mapa é cercado por neblina e os inimigos são atacados por fantasmas que aparecem no mapa.

Link Psíquico: Durante o jogo, a habilidade de ver da perspectiva de um inimigo aleatório pode ser ativada.

Suporte Rápido: Você pode se teletransportar próximo ao seu companheiro.

Frozen Wasteland: O mapa está congelado e é possível deslizar e atacar.

O show continua sendo um clássico? Dada a natureza caótica, frenética e fundamentalmente desequilibrada da experiência, é muito difícil para o FragPunk conseguir se estabelecer como um pretendente ao trono dos jogos de tiro táticos tradicionais no estilo eSports, mas mantém a estrutura básica do gênero praticamente inalterada. . Além dos Shard Cards, acompanhe os jogos Estrutura 5v5 clássica Dentro dos limites dos mapas bordados – pelo menos inicialmente – ao seu redor Dois terminais para colocação do adaptadorestá programado para se desenrolar em uma série de rodadas nas quais atacantes e defensores trocam periodicamente de papéis. O desenho dos Lanceiros, ou seja, dos heróis, também é claro FragPunk também é um atirador campeãoAssim, as rodadas começam escolhendo um determinado Lanceiro O que traz uma série de habilidades únicas para a mesa e, mesmo assim, Papyrus deve ser escrito para revisar o que cada uma delas tem a oferecer. Podemos definir Lancers como variantes de esteróides de Agents of Valorant, não só porque os seus conjuntos de habilidades partilham vários pontos em comum com a concorrência, mas porque incorporam com precisão o extremismo que se esperaria de um contexto maluco como este título do Bad Guitar Studio. Exemplo? Quem conhece o shooter da Riot Games notará as semelhanças encontradas entre Yoru e Zephyr, com a diferença de que este último certamente parece mais extremo: a habilidade Midnight Ramble garante invisibilidade parcial, que se completa dentro da área criada pela habilidade Fade Away, permitindo …pode manter este estado indefinidamente; Além disso, usando Get Back, ele pode colocar uma faca em outra dimensão e usá-la novamente à vontade para se teletransportar para aquele ponto específico. Entre paredes de fumaça, barreiras físicas, ferramentas de reconhecimento e habilidades de cura, Portanto, as ferramentas disponíveis nunca serão revolucionáriasmas não se deve esquecer que eles se movem em coordenação com os cartões Shard. A Loja de Armas tem muito mais valor em função das cartas Sobre isso, Não devemos esquecer também a estreita ligação entre os cartões e a loja: Se a tendência nos testes tradicionais é obter as armas mais poderosas ou com mais habilidade o mais rápido possível, então aqui você deve sempre levar em consideração as atualizações ativas. Se as cabeças dos inimigos estão inflando como balões de ar quente, é claro que uma simples arma pode se transformar em uma opção devastadora, e o mesmo vale para a gama de variantes possíveis, como por exemplo os carregadores LMG que aumentam exponencialmente, dando de fato maior significado até mesmo as escolhas menos populares entre os jogadores.

Primeiras impressões Apesar do tempo limitado disponível, tivemos uma ideia muito precisa do projeto Bad Guitar Studio: os desenvolvedores, que entre outras coisas já mostraram Grande conhecimento técnico Ao rodar um produto desta natureza, pretendem subverter as regras estritas dos atiradores táticos para embaralhar completamente as cartas na mesa, envolvendo-se na loucura e imprevisibilidade da fórmula. As raízes da jogabilidade estão tão bem estabelecidas que FragPunk seria mais do que satisfatório mesmo que escolhesse um caminho “puro”, sem envolver uma mudança de paradigma como a das cartas Shard. Mas não: a escolha de bordar o FragPunk em torno da loucura confere-lhe uma identidade muito específica que consegue diferenciar-se fortemente da concorrência, cujo peso específico permanece muito superior mesmo em termos de antiguidade. Agora está claro que mesmo os maiores nichos em videogames oferecem o espaço necessário para que alguns concorrentes tenham sucesso, e é altamente improvável que a mais nova adição ao partido consiga levar para casa. O Xbox, por outro lado, acolheu sob sua proteção uma experiência muito promissora – que, aliás, funciona muito bem mesmo com um controle – que acabará por diversificar ainda mais seu ecossistema.

FragPunk é um coquetel maluco que começa com os fundamentos clássicos dos atiradores de esquadrão tático e depois transforma completamente a receita com uma série de ingredientes explosivos, entre eles os cartões Shard. Antes de cada rodada, os jogadores podem usar essas cartas especiais para revolucionar a experiência, colocando na mesa “trapaças legais” e variações ainda mais exageradas com o objetivo de tornar a fórmula clássica 5v5 ainda mais imprevisível. por ter todas as credenciais para fazer um bom trabalho, é um dos produtos Alpha mais fortes que já testamos.