Kia Picanto 2024: teste, preço e ficha técnica do citadino

Dados Unrae, janeiro-junho de 2024: Atrás da dupla Fiat Panda e 500, em número de matrículas, estão os primos Hyundai i10 e Kia Picanto. Os dois carros urbanos coreanos são rivais dos carros pequenos da Stellantis. Com o redesenho – profundo, muito profundo – da terceira série Kia Picanto, o avanço coreano é agora abrangente, graças a um produto muito prático de usar, ágil na cidade, tecnológico, mas também divertido e preciso de conduzir. Tanto quanto possível atualmente, econômico. Em suma, num momento histórico do mercado em que outros fabricantes de automóveis (ver Citroën e Peugeot, para citar alguns) estão a retirar do mercado os automóveis do segmento A devido à conhecida dificuldade em obter margens de lucro, a Kia está a investir no Picanto , dando-lhe agilidade e disponibilizando equipamentos e tecnologia de alto padrão.

Kia Picanto 2024: como é fabricado, design – Já tivemos a oportunidade de falar sobre o quão esteticamente agradável é o renovado Kia Picanto. Breve revisão: Adotando a nova abordagem estilística Opostos unidos – Em linha com o design do EV9 – e um design novo e renovado. Tanto que não é ideal falar de uma nova geração, embora não seja o caso em todos os aspectos. A rica linha GT tem alguns bons recursos, como a grade em forma de favo de mel e a barra de luz Costa à costa Capaz de combinar dois faróis e um design de pára-choques especial, com pontas em preto brilhante alternando com outras cores da carroçaria. Tudo num esquema de design que brinca com a quadratura das formas, conferindo-lhe mais carácter e presença na estrada. A largura dos aros é de 14 ou 16 polegadas, com a área lateral decorada, na linha GT, com elemento preto brilhante na área da saia lateral. Destaca-se também pela assinatura luminosa quadrada na traseira que quase espelha a dianteira e pelo para-choque que leva – novamente em linha com o GT – a um pequeno extrator. No entanto, as outras decorações também são cativantes à primeira vista.

Kia Picanto 2024: como é fabricado e dimensões – O Picanto continua sendo o carro de primeira classe da Kia. O citadino 2024 tem 360 cm de comprimento, 160 cm de largura e 149 cm de altura, com entre-eixos de 240 cm e porta-malas de 255 litros que pode chegar a 1.010 litros rebatendo a segunda fila de bancos. Há algumas considerações: com uma distância entre eixos deste tipo – muito longa para a classe a que o carro pertence – há balanço dianteiro e traseiro mínimo e melhor dirigibilidade e manobrabilidade, mesmo quando estacionado; A bagageira também está no topo da classe, com forte desenvolvimento vertical devido às condições. READ Hidetaka Miyazaki, criador de Elden Ring, revela seus jogos favoritos da FromSoftware

Kia Picanto 2024: Como é feito o interior? – Com uma distância entre eixos de 240 cm, o espaço para quatro pessoas é mais que suficiente e não tão limitado como em outras Classes A, enquanto o quinto lugar – obviamente – foi sacrificado. Por outro lado, existem assentos confortáveis ​​e bem acolchoados e um prático apoio de braços central que esconde um poço para guardar algumas coisas. Os comandos interiores são práticos e intuitivos, tanto no controlo da climatização como nos botões do volante. A coroa, na espessura certa, possui um entalhe na parte inferior e três barras na linha GT, com lindas costuras contrastantes e materiais que destacam a aderência na área de aderência, nos números 9 e 15. Para o seu 20º aniversário, que comemora os 20 anos de vida do Picanto, o volante é do tipo tradicional, sem estética na parte inferior, mas ainda assim é uma ferramenta agradável de manusear durante toda a viagem. Os passageiros traseiros podem beneficiar – além da tomada Tipo C com carregamento rápido – do prático bolso localizado na parte traseira do banco dianteiro direito onde podem guardar diversos tipos de coisas.

Kia Picanto 2024: como é fabricado e tecnologia – A instrumentação digital inclui um painel de instrumentos de 4 polegadas, contendo todas as informações essenciais de condução, e um display central de informações de 8 polegadas na diagonal com navegação integrada. O cockpit digital é realmente pequeno, exceto na aparência digital? A tela muda apenas centralmente (a partir de um tamanho de 4 polegadas2), enquanto nas laterais há displays TFT coloridos de visualização fixa. Assim, o número de 4 polegadas 2 continua a ser uma questão puramente numérica, porque o condutor tem, na verdade, uma área muito maior para monitorizar. A tela sensível ao toque de 8 polegadas, fácil de navegar, alterna com duas rodas e uma série de botões físicos para gerenciar o sistema de infoentretenimento do carro. Existem duas tomadas USB – uma Tipo A e outra Tipo C – sob a área do ar condicionado, perto da placa de indução para carregamento do smartphone. A já mencionada compatibilidade com Navigator e Apple Car Play e Android Auto é padrão, assim como a câmera traseira do nível de acabamento Urban, a câmera splash.

Kia Picanto 2024: como é fabricado e tecnologia – A versão testada é a 1.0 MP com câmbio manual de cinco marchas, ou seja, a versão “básica”. Também é possível tê-lo com motor 1.2 de quatro cilindros naturalmente aspirado e 79 cv de potência máxima, sendo que dentro de alguns meses também será oferecida uma variante 1.0 GLP de três cilindros. No entanto, o Picanto 2024 testado em Turim apresenta um motor de três cilindros com 63 cv a 5.000 rpm e 98 Nm a 3.750 rpm. Isso o torna atraente até mesmo para iniciantes, pois se enquadra nas exigências atuais dos novos motoristas. Obviamente a tração é frontal. O desempenho não entusiasma, mas para um pouco de vivacidade há o 1.2: o motor de três cilindros tem velocidade máxima de 145 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 14,6 segundos. O consumo declarado é de 19 km/l e as emissões de CO2 são de 119 g/km. READ Lee vedremo em Starfield e The Elder Scrolls 6? - Multiplayer.it

Kia Picanto 2024: Como vai? – Nos flats, o Kia Picanto 1.0 não tem problemas se não tiver altas exigências. Se você mora nas montanhas (a Kia planeja vender 10% do total), talvez seja melhor mudar para o 1.2 de 79 cv, um motor não testado, mas certamente mais envolvente e mais rápido. O novo Picanto também é um prazer de dirigir graças a uma embreagem muito suave, uma caixa de câmbio bastante precisa e uma aderência convincente no volante combinada com uma direção responsiva sem nunca parecer pesado, e o manuseio de um carro urbano é o melhor possível, mesmo mais ainda com um raio de meia milha. A experiência limitou-se aos poucos quilómetros percorridos a partir do centro de Torino. Se procura vivacidade na aceleração, o consumo aumenta sobretudo em trânsito lento, atingindo cerca de 14 km/L em arranques e paragens contínuas, e é melhor em trânsito suave ou extraurbano onde se aproxima dos 18 km/L registados no WLTC ciclo, que também leva em consideração as condições reais de condução (combinando assim as duas medidas diferentes Wltp e Rde).

Kia Picanto 2024: prós e contras – Abaixo estão os pontos fortes e fracos do novo Kia Picanto encontrados durante o salão nacional de Torino.

Dirigibilidade: Embreagem suave, posição de direção correta e bastante espaço para a primeira fila

Tecnologia de bordo e Adas: há tudo que você precisa, desde navegação até a câmera retrovisor padrão até compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto.

Design: Atraente no slide, pois este lado é colocado na parte de trás do menu

Consumo: O consumo aumenta em estradas urbanas e movimentadas e é bom quando se conduz ou fora das áreas urbanas.

Linha Kia Picanto 2024 GT: preços – O rico modelo GT Line está no topo da linha Kia Picanto. Possui faixa de LED frontal, rodas de liga leve de 16 polegadas com textura de diamante personalizada, chave inteligente com botão de partida, controle de temperatura automático e pedais de alumínio. É o único motor disponível com um 1.0 de 63 cv e um 1.2 de 79 cv e nas variantes manual e automática robótica, sempre com 5 marchas. Os preços são respectivamente 19.750 euros para o 1,0 MPi, 20.750 euros para o 1,0 MPi Amt, 20.750 euros para o 1,2 MPi e 21.750 euros para o 1,2 MPi Amt. READ Ataque Starfield em confrontos de vídeo com Cyberpunk 2077: “Eles são inúteis” para CD Projekt

Kia Picanto 2024: outros níveis de acabamento – Descendo um degrau, o modelo está disponível apenas com o motor 1.2 de quatro cilindros, ao preço de 19.750€ com caixa manual e 20.750€ com caixa automática. Ele também possui rodas de 16 polegadas, controle de temperatura automático e chave inteligente, diferenciando-o da edição de lançamento (ou 20º aniversário), com carregamento sem fio para smartphone e bancos de couro sintético. No entanto, a Launch Edition está limitada ao motor 1.0 de três cilindros: 17.950€ para o manual, 18.950€ para o automático. Suas características em comparação com o urbano? Faróis Full LED, espelhos retrovisores externos com piscas LED integrados, roda sobressalente e rodas de liga leve de 16 polegadas. Por fim, na base da oferta está o Urban, disponível apenas com o motor 1.0 de 63 cv com preço a partir de 16.500€ (mais 1.000€ se optar pela transmissão automática). Com ele você já conta com excelentes equipamentos: sistema de navegação Kia Dab com tela touchscreen de 8 polegadas, compatível com Apple Car Play e Android Auto; câmera retrovisor com projeção de pista; Painel de instrumentos digital de 4,2 polegadas; Rodas de alumínio de 14 polegadas; Controle de cruzeiro com limitador de velocidade e assistência de manutenção de faixa. Todos os itens também estão presentes nas versões mais equipadas. Todos os preços devem ser considerados incentivos ambientais e quaisquer descontos estão excluídos. Já agora: a interessante oferta de lançamento vem acompanhada de um desconto adicional de 500 euros para proprietários da 1ª, 2ª e 3ª séries do Kia Picanto.