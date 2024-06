Relay in the Sky ilumina a festa do Asteroid Day ao vivo – Espaço e Astronomia

Os telescópios estão prontos para voarAsteroide 2024 MKdez vezes Menor que o asteroide 2011 UL21 que visitou a Terra em 27 de junho, Mas tão brilhante. Um Uma oferta imperdível Com que começam oficialmente as celebraçõesDia do asteróideo Dia Internacional dedicado ao conhecimento e observação de asteróides próximos da TerraÉ comemorado como todos os anos em 30 de junho.

O Asteroid 2024 MK é um convidado muito especial da festa, pois sua passagem próxima nos lembra como É importante ficar de olho nesses itens potencialmente perigosos Que orbita perto do nosso planeta. para ele DescobertaNa verdade é Aconteceu apenas no último dia 16 de junho Obrigado rede Telescópios AtlasÉ um sistema de alerta desenvolvido pela Universidade do Havaí e financiado pela NASA, e consiste em quatro telescópios (dois no Havaí, um no Chile e um na África do Sul). Eles examinam automaticamente o céu várias vezes todas as noites em busca de objetos em movimento. O anúncio oficial da existência do 2024 MK foi feito no dia 19 de junho, poucos dias antes do seu voo.

Órbita do asteróide 2024 MK passando perto da Terra em 29 de junho de 2024 (Fonte: Gianluca Masi, Virtual Telescope Project)



Na verdade, o asteróide atingiu a sua distância mais baixa da Terra no sábado, 29 de junho, às 15h46, hora italiana, ao passar a 290.000 quilómetros do nosso planeta (cerca de 75% da distância entre a Terra e a Lua). 120 a 260 metros de diâmetro, 2024 MK”Ele se tornará um dos objetos mais brilhantes desse tipo já vistos na história moderna“, confirma o astrofísico Gianluca Masi, diretor científico do projeto Telescópio Virtual e coordenador do Asteroid Day na Itália. No início da noite, o asteroide ilumina-se na constelação de Pégaso, movendo-se em direção à constelação de Andrômeda. Para melhor apreciar isso, o O Virtual Telescope organiza uma transmissão ao vivo no canal científico da ANSA.

