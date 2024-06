É o Dia do Asteróide, Dia de Observação de Vídeo de Asteróides – Espaço e Astronomia

É oUma oportunidade de aprender mais sobre asteróides Quanto podemos fazer por E nos proteja de possíveis impactos futuros:E esse é o objetivoDia do asteróide,eu’Um evento internacional lançado em 2015 Por uma série de figuras do mundo da ciência e da cultura (incluindo Brian May, astrofísico e guitarrista do Queen) para lembrar Aniversário do maior impacto de asteroide da história modernao que aconteceu em TunguskaNa Sibéria, 30 de junho de 1908.

O Dia do Asteróide, também reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas, É comemorado com centenas de eventos ao redor do mundo. em Itália O evento é coordenado pelo astrofísico Gianluca Masi, diretor científico do Projeto Telescópio Virtual. Como sempre, nosso país está desempenhando um papel de liderança Dezenas de compromissos Entre planetários, museus e observatórios astronómicos, de norte a sul. A programação completa está disponível Conectado No site do Projeto Telescópio Virtual.

Este ano eles celebraram o primeiro Dia do Asteróide Sobrevôo de dois asteroides. O primeiro chegou 27 de junho Era um asteróide 21ª UL 2011É um dos dez maiores planetas que se aproximaram do nosso planeta no século passado, enquanto os demais chegaram 29 de junho Era um asteróide 2024 Marcodez vezes menor, mas igualmente brilhante.

Representação gráfica do horizonte do asteroide 2011 UL21 (Fonte: Gianluca Masi, Telescópio Virtual)



Esta sequência próxima do Dia do Asteróide nos lembra o quão importante isso é É importante ficar de olho nesses itens potencialmente perigosos Que orbita perto do nosso planeta. Em particular Descoberta Asteroide 2024 MK Aconteceu apenas no último dia 16 de junho Obrigado rede Telescópios AtlasÉ um sistema de alerta desenvolvido pela Universidade do Havaí e financiado pela NASA, e consiste em quatro telescópios (dois no Havaí, um no Chile e um na África do Sul). Eles examinam automaticamente o céu várias vezes todas as noites em busca de objetos em movimento. O anúncio oficial da existência do 2024 MK foi feito no dia 19 de junho, poucos dias antes do seu voo.

Órbita do asteróide 2024 MK passando perto da Terra em 29 de junho de 2024 (Fonte: Gianluca Masi, Virtual Telescope Project)



O asteroide atingiu sua menor distância da Terra no sábado, 29 de junho, às 15h46, horário italiano, passando a uma distância de 290 mil quilômetros do nosso planeta (cerca de 75% da distância entre a Terra e a Lua). 120 a 260 metros de diâmetro, 2024 MK”Ele se tornará um dos objetos mais brilhantes desse tipo já vistos na história moderna“, observa Massey.

