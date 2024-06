O fim do mundo, há uma data específica: os cientistas revelaram

Um grupo de cientistas alertou todo o planeta depois de determinar recentemente a data exata em que ocorrerá o fim do mundo.

Os mamíferos dominaram a Terra há aproximadamente 55 milhões de anos, adaptando-se e resistindo ao aquecimento e ao arrefecimento durante o Cenozóico, a divisão final da escala de tempo geológica que começou após a extinção dos dinossauros e se estende até aos dias de hoje.

A ciência tem feito grandes progressos no campo da investigação e é muito interessante ter em conta um novo estudo publicado na revista especializada Ciências naturais da terra Que revelou notícias importantes sobre este tema, Prever a data exata em que ocorrerá a extinção em massa Que o mundo nunca mais será o mesmo.

Para testar e confirmar esta teoria, uma equipa de cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, utilizou modelos climáticos avançados e computadores modernos para explicar como a fusão dos continentes num único supercontinente afetaria o clima e a habitabilidade da Terra.

Quando a ciência prevê o fim do mundo?

Os cientistas confirmaram que as condições que tornam a Terra naturalmente inóspita para os humanos e todos os mamíferos podem ter-se desenvolvido mais cedo do que se pensava devido a processos de longo prazo associados às placas tectónicas. O estudo indica isso O atual aquecimento global fará com que as temperaturas subam acima dos limites fisiológicosO que torna algumas partes do mundo inabitáveis.

Haverá alguns cenários de altas emissões que sugerem alguns desses cenários Os limiares térmicos fisiológicos serão excedidos principalmente nas zonas costeiras Dos continentes da África, Oceania, Europa e Sul da Ásia. Os cientistas indicaram que toda a vida terminará numa estufa descontrolada quando a radiação solar absorvida exceder a emissão de radiação térmica em vários milhares de milhões de anos.

Especialistas neste assunto confirmaram isso Dentro de 250 milhões de anos, todos os continentes convergirão para formar o supercontinente Pangea Ultima. No entanto, os cientistas alertaram que condições que ameaçam o domínio dos mamíferos na Terra poderiam surgir ainda antes da data indicada pelo estudo. Espera-se que Pangea Ultima se forme quando o Sol emitir 2,5% mais energia do que hoje. Neste ponto, a Terra poderá atingir um ponto crítico que a tornará inabitável para a vida dos mamíferos.

Os autores do estudo explicaram que O novo supercontinente criará uma ameaça tripla Para todos os mamíferos da Terra:Influência do continentea Sol mais quente E Mais dióxido de carbono na atmosfera, o que aumentaria a temperatura na maior parte do planeta. As temperaturas deverão variar amplamente entre 40 e 50 graus Celsius.