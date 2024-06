Espero. Celular: novo custo de ativação a partir de 1º de julho de 2024, preço mais baixo do eSIM – MondoMobileWeb.it | Notícias | Comunicações telefônicas

A partir de 1º de julho de 2024, a menos que o operador padrão seja alterado Espero. Movendo-se eu vou apresentar Novo custo de ativação Em todas as suas ofertas, exceto claro, para novos clientes provenientes da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, para os quais o custo de ativação já é esperado.

E com esta notícia O custo do eSIM será reduzido para todos os novos clientesIsso é para compensar o novo custo de ativação.

A mesma carteira também oferece em julho de 2024

Como disse MondoMobileWeb, Com o lançamento do serviço 5G em 8 de maio de 2024Minha operadora virtual. O Mobile disponibilizou também um novo conjunto de ofertas que podem ser ativadas por todos os novos clientesSeja com um novo número ou através da possibilidade de portabilidade de qualquer operadora.

Esta nova carteira, com preços a partir de 6,99€ por mês, também permanecerá disponível em julho de 2024, Tanto nas lojas quanto online no site da operadora (Aqui está o link direto).

Abaixo estão as ofertas 4G, que você pode habilitar para 5G por ativação Eu tenho uma escolha. Turbo por 0,99€ por mês ou ho.+ por 1,99€ por mês:

Espero. 6,99 150 GB 4G Composto mensalmente por Minutos ilimitados Para todos os números de telefone fixo e móvel nacionais, SMS ilimitado Para todos os números nacionais e 150GB Tráfego de Internet móvel em 4G com velocidades de até 60 Mbps ao fazer download mediante cobrança 6,99 euros por mês ;

Composto mensalmente por Para todos os números de telefone fixo e móvel nacionais, Para todos os números nacionais e Tráfego de Internet móvel em 4G com velocidades de até 60 Mbps ao fazer download mediante cobrança ; Espero. 8,99 200 GB 4G Com um pacote mensal de Minutos ilimitados Para todos os números de telefone fixo e móvel nacionais, SMS ilimitado Para todos os números nacionais e 200GB Tráfego de Internet móvel em 4G com velocidades de até 60 Mbps ao fazer download mediante cobrança 8,99 euros por mês.

Aqui estão as ofertas Com habilitação de rede 5G já incluída no preço:

Espero. 9,99 200 GB 5G Composto mensalmente por Minutos ilimitados Para todos os números de telefone fixo e móvel nacionais, SMS ilimitado Para todos os números nacionais e 200GB Tráfego de Internet móvel até 5G com custo 9,99 euros por mês ;

Composto mensalmente por Para todos os números de telefone fixo e móvel nacionais, Para todos os números nacionais e Tráfego de Internet móvel até 5G com custo ; Espero. 11,99 250 GB 5 GB Com um pacote mensal de Minutos ilimitados Para todos os números de telefone fixo e móvel nacionais, SMS ilimitado Para todos os números nacionais e 250GB Tráfego de Internet móvel até 5G com custo 11,99 euros por mês.

Como alternativa a esta carteira padrão, também está disponível online e exclusivamente Em algumas lojas autorizadas Ele permanecerá disponível até novo aviso também Veja meu gatilho de ataque BTL. 5,99€ 100GB, só pode ser ativado com portabilidade numérica da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lyca Mobile, Daily Telecom e outras operadoras virtuais (Exceto Kena, Very Mobile, Digi Mobile, Feder Mobile e Enegan).

Com esta oferta, todos os meses estão incluídos Minutos ilimitados Para todos os números de telefone fixo e móvel nacionais, SMS ilimitado Para todos os números nacionais e 100GB Tráfego de internet móvel 4G com velocidades de download de até 60 Mbps, tudo com custo 5,99 euros por mês.

Novo custo de ativação em breve

Desde já, até amanhã, 30 de junho de 2024, com todas as ofertas que tenho disponíveis. O celular mencionado acima O custo de ativação é apresentado em 0€ em vez de 29,90€ se ativar um novo número ou se vier dos seguintes operadores: Ilíada, Fastweb, PosteMobile (também ESP), CoopVoce, Daily Telecom, CMLink Itália, Foll-In, Green Tecommunication, LycaMobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Bem-vindo Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Kena, Digi Mobil, Enegan e Feder Mobile.

em vez de, Se vier da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, pagará o custo padrão de ativação de 29,90€, com a obrigação de ativar o serviço de recarga automáticaPara pagar renovações com cartão de crédito, conta corrente ou cartões de conta pré-pagos.

Nesse caso, Se o preenchimento automático não estiver ativado, uma oferta ho será oferecida como alternativa. 13,99 150GB com minutos ilimitados, SMS ilimitados e 150GB em 4G por 13,99€ por mêscom um custo de ativação sempre igual a 29,90 euros.

Como mencionado, A partir de 1º de julho de 2024Sujeito às alterações, para novos clientes que ativem um novo número ou venham de Iliad, Fastweb, PosteMobile e outras operadoras virtuais indicadas acima, Haverá um novo custo de ativação igual, nomeadamente, a 2,99 euros.

No entanto, ao encomendar a portabilidade à TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile será sempre necessário um custo de activação de 29,90€, como já acontece agora.

Lembre-se disso ao comprar um novo display que eu tenho. Celular, custo de ativação Deve ser adicionado ao preço da primeira recarga, do qual é deduzido o custo de renovação.

Conforme descrito no site da operadora, O custo do cartão SIM físico é gratuito, enquanto para o novo formato eSIM, disponível a partir de 8 de maio de 2024, é atualmente necessário um custo de 4,99€..

Como dito anteriormente, A partir de 1 de julho de 2024, salvo alterações, o custo de um eSIM para novos clientes será reduzido para 1,99€.. Desta forma, acrescentando o novo custo de activação de 2,99€ conforme mencionado, pagará no total um custo de 4,98 eurosEntão é o mesmo que esperado agora.

Sobre isso. Navegação móvel em 5G

Por favor, lembre-se disso Espero. Movendo-se É uma marca registrada de Em mim, empresa 100% controlada pela Vodafone Itália. Desde o seu lançamento, em 22 de junho de 2018, a operadora virtual atende exclusivamente o mercado de telefonia móvel recarregável de consumo, Pela rede Vodafone em 2G, 4G e Agora também em 5G.

A partir de 8 de maio de 2024, todas as ofertas serão ativadas. Mobile é esperado em 4G A velocidade máxima é de 60 Mbps para download e uploadEm vez dos 30 Mbps anteriores.

No entanto, com as ofertas habilitadas para 5G, conforme descrito nos documentos de transparência tarifária, existe uma A velocidade máxima nominal é de até 2 Gbps durante o download e até 200 Mbps durante o uploadAssim sem quaisquer limites face ao que se espera atualmente no 5G com a Vodafone.

Lembre-se de que para usar 5G, tenho dois cartões SIM. O celular é necessário Um smartphone compatível com cobertura de rede 5G.

Tal como referimos anteriormente, para clientes que ativaram a oferta 4G ou que já tinham oferta anterior, O acesso 5G ainda está disponível através da opção ho. Turbo, que pode ser ativado individualmente por 0,99€ por mês, ou em conjunto com ho.+ pelo custo de 1,99€ por mês.

Em todos os casos, seja com ofertas 5G ou ativando o meu serviço. Turbo, caso o cliente não possua smartphone compatível ou não esteja em área coberta por rede 5G, Será capaz de navegar na rede 4G a uma velocidade máxima teórica de 300MbpsPortanto, ilimitado em comparação com o que se espera da Vodafone.

Serviços incluídos e detalhes de tráfego

Em geral, com as ofertas que tenho. Um telefone celular também está sempre incluído Serviços de extensão SMS Espero. Chamado, hotspot, 42121 para saldo restante, chamada em espera e encaminhamento de chamada.

Atendimento telefônico e serviço MMS não são fornecidos. Além disso, todos os serviços digitais pagos, como horóscopos e toques, são bloqueados por padrão, assim como os números pagos 199, 144, 166 e 899, que podem ser ativados a seu critério através do aplicativo oficial.

Somente com ofertas 5G conforme consta no site oficial da operadora, Serviço de suporte via WhatsApp também está incluído.

Com as ofertas que tenho. Móvel, aqueles possíveis Minutos e mensagens de texto ilimitados Podem ser utilizados de acordo com os princípios da boa-fé e da saúde. Se, em vez disso, o operador cliente Excede o tráfego de dados Incluindo todos os meses, navegar na Internet É bloqueado automaticamente Sem custos adicionais.

Para evitar isso, o cliente pode utilizar o serviço Sair de novo Através do app da operadora, com previsão de renovação quando o tráfego de dados cair abaixo de 5GB.

Recentemente, esse serviço também foi incluído em outras ofertas que antes não eram compatíveis, mas nesses casos, para aguardar a renovação e recuperar os gigabytes mensais, é necessário pagar. Também o custo de ativação adicionar à Custo mensal Do show. De qualquer forma, como antes Sair de novo Não disponível três horas antes da renovação da sua oferta.

Na nova carteira móvel com minutos, SMS e GB, a Riparti ainda tem um custo pois o pacote de dados é superior a 100GB por mês.

De acordo com o regulamento Ande por aí como se estivesse em casaCom estas ofertas poderá utilizar todos os minutos e SMS que também estão incluídos no União Europeia. No entanto, a situação é diferente para o tráfego de dados, pois é imposto um limite de gigabytes que varia dependendo do display subscrito.

Em caso Saldo insuficiente para renovação, com ho. Você se encontra com saldo negativo, para usar sua oferta novamente, você deve recarregar uma quantia suficiente.

Número pessoal e oferta de alteração para clientes existentes

Com ho. Telefone celular, a partir de 15 de maio de 2023, Você também pode optar por personalizar seu novo número de telefone onlineComo já acontece desde 18 de maio de 2020 nas lojas físicas.

A este respeito, observe A partir de 21 de setembro de 2023, clientes novos e existentes da operadora virtual também poderão alterar o número do seu celular diretamente no app ho. Movendo-seem qualquer caso, incorre-se num custo de 4,99 euros.

As ofertas mencionadas podem ser ativadas E também através do ho.application. Já por alguns clientes, mas apenas aumentando seus gastos mensais Para adicionar pacotes de dados ou ativar a rede 5G em alguns casos.

Por exemplo, se tiver uma oferta de 5,99€ por mês, as ofertas 4G existentes serão oferecidas a 6,99€ por mês e as novas ofertas 5G a 9,99€ por mês, enquanto se tiver uma oferta, uma oferta ho será oferecida a 9,99€. por mês. 11,99 250 GB 5G a 11,99 euros por mês.

Visualização do MondoMobileWeb. Sem comunicados oficiais da operadora, a notícia é considerada exclusivamente frívola, sem qualquer valor informativo ou comercial.

