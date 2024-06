Metal Gear Solid Delta: Snake Eater data de lançamento, lançamentos, preços e o que sabemos

Dadas as grandes expectativas em torno do título, tanto dos fãs de longa data como dos novos jogadores que só agora se aproximam da série, decidimos resumir nesta página. Todos os detalhes são conhecidos no momento Sobre este novo lançamento e informações sobre preços e as versões física e digital que estarão disponíveis no lançamento. A este respeito, gostaríamos de salientar que ainda existem muitos elementos para focar, por isso sugerimos que você salve esta página nos seus favoritos e volte a visitá-la de vez em quando, pois iremos atualizá-la ao longo do tempo como Konami revela mais detalhes.

Não é exagero dizer que Metal Gear Solid 3: Snake Eater é apenas isso Um verdadeiro marco para a era PS2 E nos videogames em geral, o trabalho de Hideo Kojima conseguiu redefinir o gênero furtivo e impressionar milhões de jogadores em todo o mundo. Agora Naked Snake está de volta e com melhor aparência do que nunca Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, um remake feito usando Unreal Engine 5 Graças à colaboração entre a Konami e a equipe Virtuos.

Finalmente, temos Pacotes de colecionador …sobre o qual atualmente não temos informações oficiais, com mais detalhes a serem compartilhados nos próximos meses. No entanto, sabemos que esta versão para o mercado europeu substitui a Collector’s Edition (disponível apenas nos EUA), pelo que é possível que inclua parte do conteúdo desta rica edição, que inclui entre outras coisas um belo diorama com o Naked Cobra escondida na floresta.

Como acima mencionado, Reservas de cópias físicas , enquanto os lançamentos digitais terão que esperar, já que as lojas Valve, Sony e Microsoft só permitem a pré-compra de um título quando há uma data de lançamento específica. Quanto às edições físicas, três formatos estarão disponíveis no lançamento: Day One Edition, Deluxe Edition e Collector’s Pack. De acordo com a prática, as edições de varejo estarão disponíveis apenas para dispositivos PS5 e Xbox Series.

No momento em que este artigo foi escrito, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater não tinha uma data de lançamento específica. No entanto, o facto de a Konami já ter começado a aceitar pré-encomendas sugere que sim. A estreia nas lojas pode não estar muito longe . Portanto, não se pode descartar um possível lançamento no final deste ano e início do próximo, na melhor das hipóteses.

Quais são as mudanças em relação ao original? Gráficos, som, controles e dois modos de exibição

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater permanece como Um remake o mais fiel possível ao original Em termos de jogabilidade, história, dublagem e conteúdo, o jogo foi construído do zero usando Unreal Engine 5. Isso permitiu aos desenvolvedores recriar de forma realista as florestas e pântanos da região selvagem de Tselinoyarsk, remodelar os modelos poligonais dos inimigos e heróis do jogo. , use um novo sistema de iluminação avançado e muito mais. O resultado é Setor gráfico de alta qualidade e impactotanto que esta nova versão não tem muito o que invejar das últimas produções da Triple A.

Cobra Nua em Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Como mencionado anteriormente, do ponto de vista da história e da jogabilidade, o jogo será, tanto quanto possível, uma cópia 1:1 do original e mesmo nos vídeos vistos até agora, até as tomadas da câmera são idênticas às do jogo de 2004. Já se passaram vinte anos e os desenvolvedores fizeram algumas Mudanças para atualizar a jogabilidade. Em particular, Naked Snake agora tem menos animações de madeira e é capaz disso Andar enquanto se curva e rasteja de costas, ambas as mecânicas são herdadas de capítulos posteriores da série que introduzem novas maneiras de abordar os estágios furtivos. E também o CQC Close Quarter Combat, ou sistema de combate baseado em agarramentos, quedas e golpes, foi atualizado e agora inclui um maior número de animações e loops, também neste caso herdados de jogos mais recentes da série Metal Gear Solid.

Também como parte do trabalho de atualização do título original, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater contará com um Esquema de controle regenerativo E fácil de digerir mesmo por quem ainda não chegou perto da série. Além disso, a Konami e a Virtuos acharam por bem agradar novos jogadores e antigos fãs com a oferta Dois modos diferentes. O “Modo Moderno” usa uma perspectiva de terceira pessoa com a câmera sobre os ombros do jogador, enquanto o “Modo Clássico” apresenta exatamente a mesma visão do original de 2004, ou seja, uma câmera aérea semifixa, excelente para manter a parte inferior no controle do situação, mas não muito conveniente de gerenciar. Mais uma vez, para deleite do público mais conservador, A.J. Filtro gráfico “antigo”. Eles podem ser ativados a partir de opções que utilizam a paleta de cores original.

Uma cobra nua atravessa uma ponte guardada por soldados

Outra novidade relacionada Feridas e deterioração das roupas. Cortes, hematomas e escoriações agora serão exibidos em tempo real no corpo de Snake, com as roupas ficando sujas e rasgadas com base nas ações do jogador. Não para por aí, pois algumas das feridas mais graves deixarão marcas permanentes no corpo do protagonista mesmo depois de tratadas.

Quanto à dublagem, serão utilizadas exatamente as mesmas falas de diálogo do jogo original, exceto algumas falas relacionadas aos controles do jogo (que agora estão desatualizados) que foram renomeadas. Portanto, podemos esperar que David Hayter faça a voz novamente de Naked Snake, Jim Piddock de Major Tom e assim por diante. A diferença é que, ao contrário da era PS2, o som não sofrerá nenhuma compressão e, portanto, será mais nítido e de maior qualidade. Aliás, em comparação com o original, agora também haverá novas opções de áudio, que vão desde a clássica saída de dois canais até o som surround 7.1.