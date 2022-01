Vários títulos cancelados em janeiro

Desta vez, a assinatura mais popular dos jogadores ficará desapontada: vários jogos foram cancelados do Game Pass para janeiro.

a jogo de arcade A partir de Microsoft É definitivamente a assinatura mais amada e desejada pelos jogadores. De fato, com uma pequena quantia mensal é possível jogar muitos títulos, mesmo no primeiro dia, como aconteceu por exemplo com Halo Infinite. Na verdade apelido Recém lançado pode custar entre 60 que eles € 80 O preço é alto o suficiente e não cabe no bolso de todos. Esta assinatura sempre foi descrita como Netflix para videogames, Precisamente por causa da grande biblioteca de títulos disponíveis a um preço realmente acessível. Também com A compra da Activision-Blizzard pela Microsoft, Os títulos do Game Pass provavelmente aumentarão exponencialmente!

Na verdade, o preço de um bilhete de jogo varia de acordo com o plano em que você decidiu se inscrever:

Jogos de arcade para PC / Xbox

Jogue mais de 100 jogos de alta qualidade no PC

Muitos novos jogos adicionados constantemente

Títulos do Xbox Game Studios disponíveis a partir do dia do lançamento

Descontos e ofertas para assinantes

Passe de jogo final

Jogue mais de 100 jogos de alta qualidade em consoles, computadores e dispositivos móveis

Muitos novos jogos adicionados constantemente

Títulos do Xbox Game Studios disponíveis a partir do dia do lançamento

Descontos e ofertas exclusivas para assinantes

Jogue da nuvem

Recompensas gratuitas, incluindo conteúdo no jogo e ofertas de parceiros

Game Pass: títulos cancelados em janeiro

Normalmente os títulos que o jogo oferece mais Mês a mês, adicionando cada vez mais gêneros e videogames ao jogo já catálogo enorme do corredor. Infelizmente, desta vez aconteceu o oposto Na verdade, alguns jogos de vídeo eles não vão Além de uma parte da assinatura que os jogadores adoraram Este mês! Como mencionado anteriormente, a conveniência por trás da assinatura de jogo de arcadeÉ precisamente o número e a qualidade dos títulos apresentados, que infelizmente está prestes a mudar.

Na verdade, alguns títulos têm que desistir Catálogo de tráfego já a partir do final Janeiro de 2022 E o número deles pode aumentar, portanto, se você estiver interessado em jogá-los, faça isso agora! Aqui está a lista de jogos excluídos.

Engenheiro penitenciário: Um videogame de gerenciamento no qual será necessário construir e gerenciar uma prisão americana. Desenvolvido inteiramente em 2D, este videogame é uma joia para todos os fãs do gênero.

sombra cibernética: Jogo de plataforma mecânico Prime Studio. Este título gráfico de 8 bits irá encantar os fãs de jogos retrô enquanto você enfrenta vários desafios nas ruínas de Mekacity.

o profeta: O título estratégico é tão simples quanto cativante, um excelente passatempo para quem não prefere gráficos, mas sim escolhas lógicas e estratégias vencedoras.

Crise do Zino: O atirador de arcade 2019 trará à mente a diversão da jogabilidade de arcade com tanques vintage dos anos 90.

Esses títulos estarão disponíveis até 31 de janeiro de 2022 Não é possível saber se eles estarão disponíveis novamente no futuro ou se desistirão do cartão para sempre Microsoft.