progressão lenta? A culpa é do CEO da Activision Blizzard, para um produtor – Nerd4.life

Tracy Kennedy, DJ Produtora Monitor 2, o Twitter afirma que algumas opções Bobby Kotik, atual CEO da Activision BlizzardEles colocaram muita pressão na equipe de desenvolvimento e fizeram isso Perder meses de desenvolvimento de suplementos.

Os comentários de Kennedy no Twitter vieram em resposta às recentes alegações de Kotick de que atrasos em Overwatch 2 e Diablo 4 elevaram o preço da empresa no mercado de ações e é uma das razões pelas quais ela aceitou a aquisição de parte da Microsoft.

“Bobby, conte a todos sobre projetos aleatórios que você nos deu, que a equipe teve que trabalhar horas extras e cancelar, e sobre todos os meses desperdiçados desenvolvendo Overwatch 2. Ou como equipes quase inteiras decidiram se afastar, citando a si mesmo como a causa raiz. Não seja tímido”, disse Kennedy, ele está claramente indignado com as alegações de Kotik, acrescentando à seguinte mensagem.

“Oh, espere, isso mesmo, você está se escondendo atrás de um bode expiatório porque você é um covarde, minha culpa. O mundo inteiro vai se lembrar de você como uma piada gananciosa e de mau gosto, não há nada que você possa fazer para mudar isso. Nós sobrevivemos. Gestão e nós ganhamos. Ciaoooo!”

Overwatch 2 foi anunciado no final de 2019, e ao longo dos anos deu a impressão de ser um projeto ambicioso que visa revolucionar a dinâmica do shooter multiplayer original, mas também é problemático no desenvolvimento e talvez nesse sentido abandonado por Jeff Kaplan, historiador. , certamente não ajudou. Overwatch 2 atualmente não tem uma data oficial de lançamento, nem mesmo um indicativo, mas pode chegar em 2023.

Bobby Kotik é o atual CEO da Activision Blizzard, mas de acordo com alguns rumores, ele deve deixar a empresa assim que a aquisição pela Microsoft estiver concluída, já que seu número esteve recentemente no centro de sérias controvérsias.