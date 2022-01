WhatsApp está pronto para personalizar suas chamadas de voz com um toque especial

WhatsApp está fazendo alguns ajustes de personalização na interface de chamadas de voz

Ficar sem adjetivos para descrever o trabalho dos desenvolvedores O WhatsApp. Mais do que palavras, os números provavelmente importam: seis novas adições foram registradas por vários dias, incluindo hoje. Se não é um histórico curto, confirma que o aplicativo de mensagens mais famoso do mundo não quer saborear o coquetel de sucesso, mas, pelo contrário, também acompanha os tempos, dado o crescente número de serviços alternativos, Signal e Inclusive o telegrama.

Isso explica as novas atualizações para O WhatsApp Organizados na semana passada, alguns talvez sejam menores, mas ainda igualmente importantes para descrever o trabalho de otimização de um dos muitos aplicativos que gravitam em torno do metauniverso. A atualização mais recente divulgada pelos desenvolvedores quer contribuir para isso ajustar ou adaptar Experiência de uso do aplicativo, confirmada também pelo desmantelamento do aplicativo “habitual” WABetaInfo.

Leia também >>> Amazon vai além da Internet: a primeira loja pronta para usar

WhatsApp, tela de bate-papo em papel de parede em chamadas de voz está chegando

Segundo a fonte, em breve poderemos assistir a um Personalize o plano de fundo das chamadas de voz. Como pode ser visto na imagem que mostramos acima, O WhatsApp No futuro, ele poderá mostrar o plano de fundo do bate-papo quando você fizer uma chamada de voz com um usuário específico. Lembramos desta forma que a versão atual do aplicativo de mensagens não mostra o fundo real do bate-papo, mas sim a “fábrica” ​​ou o padrão, por assim dizer.

Este ainda é um recurso experimental e não sabemos quando estará disponível e pronto para uso. No momento, a fase de testes afeta Versão iOS do WhatsAppNo entanto, esperamos que essa mudança seja estendida para beneficiar também os usuários do Android. Definitivamente, saberemos mais nas próximas semanas e, neste ponto crucial, para transmitir o ponto.

Leia também >>> “Diga-me por que eu deveria perder tempo respondendo a você.” O iOS 16 pode mudar o mundo das chamadas telefônicas!

Enquanto isso, os desenvolvedores do WhatsApp estão quase completando a migração do histórico de bate-papo entre dispositivos Android e iOS, conforme evidenciado por algumas indicações claras capturadas por WABetaInfo No Versão 22.2.74 do WhatsApp Beta para iOS. No entanto, o processo não será fácil, pois exigirá a instalação do aplicativo nos dois dispositivos e o uso de um cabo ou uma conexão Wi-Fi privada para concluir a migração. Vamos ver.