Exclusivos, PlayStation “bom” e Xbox “ruim”? O Insider Não Está Lá – Nerd4.life

pergunta para exclusivo Voltou a ser um tema central, e novamente nas redes sociais a tendência parece estar se estabelecendo X-Box Situação ruim, embora aparentemente não haja a mesma percepção em relação Play Station.

A controvérsia surgiu naturalmente depois que a Microsoft anunciou a aquisição da Activision Blizzard e rumores cada vez mais urgentes circularam sobre a possibilidade de marcas como Chamada à ação Torne-se um exclusivo do Xbox.

Bem, o insider e YouTuber Destin disse que estava cansado desse romance e queria acertar as coisas, revelando os fatos. “A Sony faz Final Fantasy, Street Fighter, Spider-Man e Wolverine PlayStation exclusivos, enquanto o Xbox faz The Elder Scrolls, Starfield e possivelmente alguns jogos da Activision em exclusivos do Xbox.”

“No final do Xbox Show, uma olhada ruim situação, a Sony gosta Hassan. (…) Não culpo nenhuma empresa, mas sugerir que uma é boa e a outra é ruim quando ambas fazem o que fazem é um absurdo.”

De fato, a política de exclusividades da Sony já foi implementada há vários anos, veja, por exemplo, o enorme sucesso do Homem-Aranha, e não parece que de vez em quando vozes significativas da oposição tenham sido levantadas.

Como bem salientou Destin, as duas empresas perseguem os seus próprios interesses e é perfeitamente legítimo que, após uma aquisição tão cara e necessária, a Microsoft decida aproveitar ao máximo a propriedade intelectual adquirida.