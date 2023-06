Diablo 4: data e horários de lançamento para PC e console reconfirmados pela Blizzard

servidores Diablo 4 Suas portas abriram oficialmente ontem com o início do acesso antecipado para os proprietários das edições Deluxe e Ultimate, mas é claro que a maioria dos jogadores está esperando 6 de junho Para se aventurar no santuário. Nesse sentido, com uma postagem no Twitter, a Blizzard reafirmou e lembrou a todos os fãs da série Tempos de lançamento da versão padrão.

Como podemos ver no mapa abaixo, na Itália será possível começar a jogar Diablo 4 a partir de 01:00 hora local. Não é exatamente um momento muito relaxante, mas temos certeza de que muitos estão planejando ficar acordados até tarde para começar o jogo o mais cedo possível. Lembramos também que o pré-carregamento já está disponível em todas as plataformas.

É bom ter em mente que no lançamento global haverá milhões de jogadores invadindo os servidores de Diablo 4 e, por mais que a Blizzard diga que eles estão prontos, o inesperado sempre pode acontecer, infelizmente.

Um deles já é conhecido e diz respeito à impossibilidade de acessar o jogo devido ao erro 315306, “Não foi possível encontrar uma licença válida para Diablo IV”, que parece ter afetado principalmente jogadores de PS5 e PS4, mas não há relatos de escassez também em Battle.net e Xbox, embora em menor grau.