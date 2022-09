O Google acidentalmente deu a ele US $ 250.000, mas ninguém da empresa apareceu para pedir de volta

Após o acidente, o cara tentou por muito tempo entrar em contato com a gigante da tecnologia, mas sem sucesso. A intervenção da imprensa quebra o impasse

Ele não podia acreditar em seus olhos Sam Carey um engenheiro de computação e especialista em segurança cibernética nos Estados Unidos, quando de repente viu Ben Al-Fadl no mês passado 250 mil dólares (24.9999,99 para ser exato, equivalente a mais de 260 mil euros) na conta corrente. Arranjo da festa: O Google . No entanto, a causa é desconhecida. Pois se é verdade, por um lado, que Mountain View está entre aqueles cujos beneficiários perplexos procuram fragilidades na obra, então, por outro lado, ele mesmo foi consultado por mídia americana, para garantir Sem comunicação Entre a sua atividade profissional e a acreditação máxima que recebeu.

sem resposta

A história nos lembra o que último Junho Ele tinha visto um trabalhador chileno ser equivocadamente pago 330 vezes seu salário. Mas se a pessoa em questão nessa ocasião decidir ficar indisponível, neste caso Carrie Imediatamente escreveu para a empresa para devolver o valor não pago. Não há dúvida de que é um trabalho louvável, mas para sua grande surpresa apenas um o seguiu silêncio inexplicável. “Faz mais de três semanas desde que o Google me enviou por engano US$ 249.999”, disse ele no Twitter na quarta-feira, 14 de setembro. Mas ainda não ouvi falar do ticket de suporteDaí a pergunta com muitas tags no perfil da gigante da tecnologia: “Google, existe uma maneira de se comunicar?” E uma piada entre parênteses: “Não tem problema se você não os quiser de volta…“.