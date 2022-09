FIFA 23 é melhor no PS5 ou Xbox Series X | S? No vídeo também estou comparando PC, PS4 e One – Nerd4.life

FIFA 23 Funciona melhor PS5 ou Xbox Series X | S.? como você age PC, PS4 e Xbox One? o Comparação de vídeo Feito por ElAnalistaDeBits. Na verdade, a videoconferência está na forma plural.

Olá excelentes marcas, FIFA 23 pode contar com um forte setor técnico, que obviamente oferece o melhor nas plataformas da geração atual e pela primeira vez no PC: a versão para Windows finalmente suporta a mais recente tecnologia da série Electronic Arts.

Temos uma decisão Verdadeiro 4K, 2160p, 60fps Estável no PlayStation 5 e Xbox Series X, as versões são essencialmente idênticas, enquanto no Xbox Series S cai inevitavelmente para 1080p e 60fps. Os usuários de PC com o hardware certo podem enviar até 120 quadros por segundo.

Depois, há as plataformas da geração anterior, onde o PS4 Pro roda o jogo em 4K e 60fps, mas com ativos de qualidade inferior ao PS5 e, obviamente, cargas mais longas, enquanto no PS4 básico ele muda para 1080p clássico a 60fps. No entanto, no replay, cai para 30fps.

Uma situação bastante semelhante nos sistemas da Microsoft, o Xbox One X pode ir até 4K e 60fps enquanto no Xbox One cai para 1080p e 60fps, e a qualidade dos originais varia dependendo da geração e replays que caem para 30fps por segundo.