Limpadores seriais, Revisão – Nerd4.life

Vamos voltar ao estranho mundo dos limpadores profissionais do submundo com Serial Cleaners, o herói desta revisão.

Se o seu sonho sempre foi resolver problemas como o Mr. Lobo, o Detergentes de Revisão da Série Pode dar uma ideia do que jogar a seguir, pois esta é uma simulação que nos coloca no lugar de um personagem que se especializa em algo semelhante. Os heróis do jogo são, de fato, especialistas em limpeza, mas trabalham em um ambiente muito imundo, pois lidam com a organização de cenas de crime para não deixar vestígios ou provas que possam culpar seus patrões pelos assassinatos cometidos. Assim, o objetivo do jogo é esconder cadáveres, manchas de sangue e objetos potencialmente incriminadores antes de serem registrados pela polícia, obviamente tentando não ser detectados. O primeiro Serial Cleaner foi um título de demonstração baseado em um conceito decididamente original, ainda um pouco cru em termos de construção e apresentação, mas com um grande impulso de inovação, como também apreciamos em nossa análise. Este segundo capítulo se baseia nos mesmos fundamentos, mas amplia suas propriedades a partir da presença de um Um grupo de protagonistascada um com personalidades e habilidades específicas, que compartilham a mesma profissão, alternando com a limpeza de diferentes cenas de crime. Em suma, Bob expandiu o negócio e criou uma verdadeira empresa de limpeza, composta por uma equipa muito diversificada e profissional, com pessoal também especializado em várias áreas. Já se passaram quase trinta anos desde os eventos do primeiro ato e o cenário passou dos ácidos dos anos setenta para núcleo dos anos noventa, com uma clara mudança na atmosfera e estética, bem como na localização geográfica, pois estamos agora em Nova York. No entanto, a degeneração geral dos círculos que Bob persegue é um pouco a mesma. Em uma noite fria no final de 1999, um grupo de faxineiros se reuniu para uma reunião e agora é hora de algumas reconstituições da história, para começar a história de Serial Cleaners. O plural no título tem um significado importante, que se reflete tanto na jogabilidade quanto na interface narrativa, pois agora estamos lidando com um grupo diversificado de limpadores, que trazem diferentes habilidades, mas também histórias e experiências diferentes, tudo desde a descoberta .

esquadrão detergente

Limpadores em série, captura de tela A entrada dos diferentes protagonistas também determina a não linearidade da Encontro, que introduz um elemento adicional de interesse para o jogo e também forma a base para algum valor de repetição. A presença de personagens tão diferentes afeta tanto a jogabilidade quanto a esfera narrativa: no primeiro caso, a seleção traz consigo o conjunto de habilidades específicas do limpador escolhido, o que pode ser um pouco útil dependendo das características do cenário e da situação que precisamos corrigir. Quanto à história, insistir em determinados personagens permitirá que você descubra mais sobre o pano de fundo específico desses personagens, bem como escolhas feitas em diálogos que permitirão que você se concentre em tópicos específicos. Esses são os recursos que podem levá-lo a novas corridas para descobrir todos os elementos narrativos que inevitavelmente permanecem ocultos em um jogo. READ FPS Boost pode alcançar outros jogos - Nerd4.life As diferenças na interface do jogo são óbvias, baseadas em Várias habilidades específicas Por Cleaner: Usando Erin Erin “Vip3r” Reed é um hacker com grandes habilidades tecnológicas, permite o acesso a estações e sistemas de segurança para modificar seu funcionamento, ou passando por dutos de ventilação; Latisha “Lati” Thomas é uma mulher forte e determinada, capaz de usar excelentes habilidades matemáticas, mas também habilidades técnicas, com a capacidade de distrair os guardas fazendo grafites instantâneos, enquanto Haldor “Hal” Boen, também conhecido como Psycho, é um faxineiro. Preciso, mas também maluco, ele é capaz de usar uma motosserra para cortar cadáveres e irritar a polícia, fazendo com que os policiais desmaiem. Em suma, a combinação incluída no título tem consequências importantes tanto para a interface narrativa quanto para a jogabilidade, enriquecendo muito a estrutura e o conteúdo do original.

Como jogar: limpar e esgueirar-se

Detergente em série, nível bastante complexo como estrutura A mecânica do jogo é consistente com a mecânica do primeiro Serial Cleaner, mas com novos slots para Toque, devido às diferentes habilidades dos personagens e alguns recursos adicionais. Cada nível exige que você esconda um certo número de cadáveres e pistas, levando tudo para um ponto de descarte preparado, mas garantindo que não sejamos pegos pelos patrulheiros que patrulham o ambiente. Um tiro isométrico de cima permite que você tenha uma boa visão dos arredores, enquanto usando o botão podemos lembrar o “Senso de Limpeza” que fornece uma visão geral de todo o avião e dos objetos e cadáveres que devem ser tratados. Aproveitando a geometria dos ambientes, os corredores disponíveis e as ações de cada personagem, devemos nos infiltrar nas salas e encontrar uma maneira de fazer com que os cadáveres e objetos desapareçam da melhor maneira. Cada manobra deve ser cuidadosamente planejada para evitar ser vista, mas também ouvida: cada escolha deve ser avaliada porque ações mais silenciosas demoram muito mais para serem executadas, enquanto ações rápidas são mais propensas a atrair a atenção dos inimigos. READ A Black Friday começa cedo na Amazon: agora é a hora Em suma, o movimento furtivo deve alternar com movimentos mais ativos e rápidos para poder lidar com as situações, além de ter que recorrer a distrações capazes de distrair os guardas no momento mais adequado. As combinações são diferentes: é possível se refugiar nos esconderijos localizados no nível, fazer barulho para chamar a atenção em pontos específicos e liberar áreas críticas, acender e apagar as luzes, encontrar as chaves corretas para abrir as portas trancadas . Há uma certa coisa liberdade de ação Deixado para o jogador, também é enriquecido com habilidades adicionais com as quais diferentes personagens podem contar, mas a quantidade de itens com os quais se pode interagir nos cenários não é particularmente grande e também está bem marcada na interface, o que leva a um ação dirigida, na maioria dos casos. Portanto, existem diferentes caminhos a seguir, bem como diferentes comandos para atingir metas, mas as possibilidades não são muitas.

Ação e reação: os limites da inteligência artificial

Cena da série detergente cheia de sangue implementarInteligência artificial Isso levanta muitas dúvidas, considerando que as deficiências disso provavelmente representam o ponto fraco dos Serial Cleaners. Este é claramente um elemento típico do movimento furtivo: a jogabilidade em si para esses experimentos depende do jogador ser capaz de explorar as falhas óbvias dos oponentes, em termos de percepção e habilidade inferencial, mas o nível definido por Draw Distance é provavelmente um pouco baixo demais para fornecer um desafio interessante. Realmente. Visão limitada, o fato de poder parar rapidamente qualquer perseguição uma vez que o contato visual é quebrado, e a falta de reações confiáveis ​​dos guardas às mudanças que fazemos no cenário criam uma espécie de desconexão com o mundo do jogo, que reduz excessivamente as consequências mesmo do comportamento imprudente e muito poucas táticas. O problema é mitigado sobretudo pela implementação de um maior número de inimigos, que em níveis mais avançados patrulham o ambiente de forma mais meticulosa, obrigando a encontrar soluções complexas e utilizar de forma mais profunda as possibilidades oferecidas pela interação com os inimigos. ambientes. Em princípio, porém, a simples conservação de padronizar Mover e calcular os tempos de viagem de diferentes guardas continua sendo um sistema ideal para completar missões, e é uma pena considerar também as diferentes abordagens possíveis que as diferentes habilidades dos personagens permitem.

Estilo impecável

Os limpadores seriais oferecem ambientes muito diferentes A transição do 2D do Capítulo Um para o 3D dos Serial Cleaners permitiu um notável desenvolvimento na Gráficos, que agora sempre parece estilizado, mas é muito mais detalhado e interessante. Obviamente um bloco de polígonos impressionante, já que estamos sempre falando de um título autônomo que visa acima de tudo uma caracterização exótica em vez de uma aparência espetacular, mas os níveis agora parecem muito mais ricos em detalhes, assim como a variedade entre configurações certamente diferentes , obrigado Divida a história entre as perspectivas dos diferentes personagens. O estilo dos anos 70 do primeiro século deixa espaço para uma reencenação dos anos 90 neste novo capítulo, que consegue captar perfeitamente uma certa atmosfera típica desse período, interpretando-a claramente de acordo com uma visão algo semelhante dada ao assunto. READ Console e GT7 à venda a prazo com iniciativa da Vodafone - Nerd4.life Além da escolha dos cenários e do jazz, a tecnologia gráfica também é o que esbanja estilo: das cenas de intervalo à própria jogabilidade, Serial Cleaners adota uma escala cromática com fortes contrastes e tecnologia de dithering para visualizar sombreamento pesado, no estilo das telas que os cartunistas usam. O resultado é realmente interessante, com formas propositadamente simples e angulares em relação à representação das personagens mas com um excelente retorno global, proporcionado por uma direcção artística de grande coesão, potenciada também pelos vários efeitos de distorção e aberração cromática em o estilo do VHS., bem como os grafites sobrepostos que enfatizam a natureza dos personagens.