Projeto L: Riot Games entra em jogos de luta

No entanto, existe uma indústria online competitiva na qual a Riot ainda não entrou; Um campo complexo, realmente incapaz de garantir os personagens vistos em torneios MOBA, agora é quase visto como um nicho para jogadores com habilidades (e coragem) sobre-humanas: os jogos de luta. Para quebrar essa barreira, a equipe dos EUA contratou alguns dos mais conhecidos veteranos ambientais e, após anos de silêncio, finalmente conseguiu mostrar sua primeira jogabilidade. L. Projeto .

No entanto, às vezes uma equipe com personagens de Scrooge Paperoni por trás consegue combinar despesas com uma mistura suficiente de competência e paixão para produzir algo de alta qualidade. Especialmente Riot Games , embora mantendo um foco um tanto previsível em títulos online competitivos, conseguiu se destacar a ponto de ser definido por alguns como a “nova tempestade de neve” (e espero que não seja surpreendente, dado o estado atual daquela software house). Agora, sem se deixar levar por muito hype, achamos que o estúdio da Califórnia ainda tem pouco a provar que chegou ao nível do reconhecimento da Blizzard dos bons e velhos tempos, porém seria tolice não reconhecer suas realizações recentes, em meio à qualidade excepcional of Arcane (uma série de TV verdadeiramente popular em quase todos os lugares).) e excelentes experiências em várias áreas, como Valorant e Legends of Runeterra.

Já ouvimos o mantra “dinheiro igual a qualidade” repetido continuamente em videogames, como se recursos financeiros quase ilimitados garantissem a produção de um ótimo produto. Vamos ser claros, poder gastar quantias exorbitantes é certamente um ponto de partida muito forte para a criação de um projeto ambicioso, mas em um mundo tão complexo e imprevisível como o mundo do desenvolvimento, abordar um novo empreendimento com muito ouro e pouco talento é geralmente o maneira mais fácil de lançar qualquer investimento.

maravilha? Não dessa vez



Projeto L: Usar Ekko com Ajuda provavelmente confundirá qualquer pessoa

Sério, se você ainda duvida da boa vontade da Riot, a presença de Irmãos Kanon Nas rédeas do projeto todas as suas dúvidas devem ser dissipadas. Para quem não sabe quem são, os dois são considerados padrinhos do tipo “comunidade de jogos de luta”, e Tony Cannon nada mais é que um inventor. desfazer código de rede, ainda o paradigma quando se trata de combate online. Sua presença, junto com outros personagens conhecidos (Seth Killian, um conhecido produtor da Capcom, trabalhou na Riot até dois anos atrás) poderia sugerir que um caminho semelhante a “Marvel vs” foi trilhado, mas na verdade o caminho escolhido para o Projeto L é um pouco diferente.

O jogo, na verdade, é sim. ”lutador auxiliar”, Este é um jogo de combate no qual você pode convocar seus companheiros para realizar ações adicionais durante os ataques ou fazer substituições em batalha, porém não segue a estrutura clássica com uma equipe de três lutadores, mas sim uma gestão“ em pares ”mais exótica. RuneterraO jogo também pode contar com uma lista possivelmente enorme de personagens, embora seja absolutamente impossível ter todos os campeões de League of Legends no lançamento. O certo é que no campeonato não faltam guerreiros com personalidade carismática e elegante para usar, sem falar daqueles com enorme potencial uma vez traduzidos em um jogo combativo.



Projeto L: Ahri dá a impressão de ser um monstro no ar

por exemplo , azar tão eco de som Já foi confirmado pelo primeiro trailer do jogo (depois de Arcane, foi estranho não incluí-lo). Enquanto Jinx é claramente uma área equipada com diferentes armas, Ekko já está mostrando o desejo da Riot de oferecer guerreiros muito diversos, já que ela pode usar sua habilidade de retroceder no tempo para criar imagens posteriores às quais ela pode retornar durante os combos para alterar o ritmo dos ataques ou surpreenda o oponente com mudanças bruscas e repentinas de posição.

No entanto, a riqueza oferecida pelo universo de League of Legends não acarreta automaticamente um aumento maciço na complexidade dos sistemas: o Projeto L na base quer ser um jogo de luta compreendido por qualquer pessoa, eliminando assim Entrada direcional complexa Em favor de um botão dedicado para movimentos especiais (que mudam com direções cardeais), um sistema de ataque triplo com combinações de tempo convenientes é razoavelmente próximo aos encontrados em muitos jogos de luta asiáticos modernos e provavelmente é altamente ativado com um único toque de botão. Para ser claro, imagine um sistema próximo ao Granblue Fantasy Versus, mas sem os tempos de recarga dos movimentos, sem a mesma versão de empuxo e significativamente mais rico e rápido. Essa escolha pode fazer os veteranos torcerem o nariz, mas talvez desta vez eles não precisem se preocupar em simplificar demais os sistemas.