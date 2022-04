Console e GT7 à venda a prazo com iniciativa da Vodafone – Nerd4.life

Vodafone Hoje anuncia uma iniciativa muito emocionante para comprar PS5 para parcelasem Itália, em conjunto com a Vodafone Fiber através de uma nova iniciativa no âmbito do programa EasyTech que permite ter uma consola Sony com subscrição de Internet V-Max.

Como também mencionado no novo anúncio visível nesta página, a partir de hoje você pode participarLargura da grade fixa V-Max Da Vodafone e compre PlayStation 5 juntos, pague o valor total em parcelas.

A iniciativa insere-se no programa “Vodafone EasyTech” que leva todos Loja Vodafone Uma seleção das melhores tecnologias disponíveis no mercado e a possibilidade de adquiri-las com soluções adequadas.

A iniciativa, explica o comunicado de imprensa oficial, destina-se também a quem já tenha uma oferta de rede fixa Vodafone ativa e que subscreva ou tenha subscrito anteriormente a oferta V-Max. A nova proposta da Vodafone EasyTech inclui um comando PS5, dois comandos sem fios DualSense e um jogo Gran Turismo 7Todos podem ser adquiridos em parcelas integrais.

A julgar pelo que surgiu, a oferta inclui o pagamento em 24 prestações de 671€ ao longo de dois anos, ou seja, 27,99€ por mês. O número está próximo de preço Consola Standard Edition, ou 499€, 70€ para uma consola adicional e cerca de 80€ para Gran Turismo 7.

A nova proposta também será apresentada em um evento físico Que incluirá três dos mais famosos influenciadores de jogos italianos: Kurolily, Pow3r e Sabaku no Maiku. No dia 9 de abril, na loja Vodafone do Corso Vercelli, em Milão – que para a ocasião será convertida em garagem do Vodafone GT7, componente do videogame – os jogadores disputarão uma corrida no circuito Gran Turismo 7, também um desafio para todos os clientes e fãs de videogames que comparecerão ao evento.