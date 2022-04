A massa do bóson W de Rubbia é ‘maior do que o esperado’. O que poderia mudar para este assunto? – Corriere.it

a partir de Massimo Cediri

Science dedica a capa ao resultado do FermiLab Laboratory em Chicago, que mede a massa do bóson Carlo Rubbia W em colaboração com o Instituto Nacional de Física Nuclear: poderia abrir uma ‘rachadura’ no Modelo Padrão que até agora explicou um notável cientista de físicos de partículas

Massa Bóson W de Rubbia É maior do que o esperado. O que poderia mudar para este assunto? Esqueça por um momento o mais famoso bóson de Higgs, descoberto no CERN em Genebra. Um já está finalizado na capa Ciência É o bóson W, que foi formulado teoricamente na década de 1960 e descoberto por Carlo Rubbia, com quem dividiu o Prêmio Nobel de Física em 1984 com Simon van der Meer.: Junto com o bóson Z é uma das duas partículas intermediárias da força fraca e é responsável, entre outras coisas, pelos processos de decaimento nuclear que alimentam nosso Sol. Resumindo: compreendê-lo do ponto de vista da física não é fácil. Mas a intuição importa, sim. Relacioná-la, ou melhor, associá-la ao bóson de Higgs, é a força nuclear fraca, originalmente descoberta por Enrico Fermi e posteriormente aperfeiçoada pela introdução do eletromagnetismo na teoria. Isto é para explicar a importância da física italiana até este ponto. Agora o problema são as métricas. não retorne. E não voltam, questionam o chamado Modelo Padrão, a teoria de referência da física que descreve o mundo das partículas elementares e das forças fundamentais (em suma, a matéria). Por esta Ciência Dedicar sua capa de banca à nova medição da massa do bóson W pelo FermiLab em Chicago. Título: “Pesado” Sob Fat W Na verdade: Muito pesado.

Estamos vivenciando a “nova física” como esperado, com entusiasmo excessivo, através de um contato prévio do Chicago FermiLab há cerca de um ano? O que podemos dizer hoje, com maior cautela, é que estamos lidando com “a medida mais precisa da massa do bóson W de todos os tempos” Conforme relatado pelo Instituto Nacional de Física Nuclear, que coordenou a participação no projeto italiano: “É o resultado de uma análise de dez anos realizada pela colaboração do experimento CDF (Collider Detector at Fermilab, um acelerador de partículas), que tem opera há mais de 25 anos no acelerador Tevatron do Laboratório Fermi. National Accelerator nos EUA O valor obtido com a cooperação científica por meio dessa análise cuidadosa difere do previsto pelo Modelo Padrão, que descreve o mundo das partículas elementares e das forças fundamentais.” Linguagem técnica para dizer que não era fácil fazer tais declarações. READ Vídeo de 14 minutos da situação em 17 de março de 2022 - Nerd4.life

“Fizemos tudo o que podíamos para ser rigorosos antes de abrir a ‘caixa’ de resultados”, disse Giorgio Chiarelli, pesquisador do departamento de Pisa do Infn e co-presidente de colaboração científica do CDF, ao Corriere della Sera.. “Durante dez anos, validamos o método sem saber o resultado. Isso para não nos deixarmos levar: somos todos homens e mulheres… às vezes corremos o risco de nos enganar dizendo que encontraremos exatamente o que procuramos. Por isso esperamos tanto. Ainda me lembro quando abrimos a “caixa” em novembro de 2000. Foi um momento muito especial. Estávamos todos no Zoom. Mas mesmo naquele momento houve uma discussão muito calma.” “Como afirmou o sociólogo Robert Merton, acrescenta Chiarelli, um dos pilares da ciência é o ceticismo organizado. Agora estou esperando alguma empolgação, mas também estou esperando um ceticismo organizado. Percebemos que a verdade absoluta da ciência não existe. A verdade é apenas a natureza..

“Nos últimos 40 anos, muitos experimentos com aceleradores mediram a massa do bóson W: são medições complexas, mas com o tempo foram alcançados níveis crescentes de precisão”, comentou Chiarelli. “Levamos muitos anos para avaliar completamente todos os diferentes aspectos que precisam ser levados em consideração e realizar todas as auditorias e verificações necessárias. Até o momento, esta é nossa métrica mais forte, e a discrepância entre o valor esperado e medido permanece.”

A medição da massa dos mediadores W e Z é particularmente importante, pois ao contrário de outras partículas no Modelo Padrão, seu valor é previsto pela teoria. Graças a esta nova medição de CDF, os pesquisadores determinaram a massa da partícula W com uma precisão de 0,01%, que é duas vezes maior que as melhores medições anteriores, e isso permite testar o atual quadro teórico que descreve a natureza no nível de seus componentes básicos. O resultado foi baseado na observação e análise de 4,2 milhões de partículas W candidatas, quatro vezes maior do que a análise publicada pela mesma colaboração em 2012. O novo valor da partícula W é consistente com muitas medições anteriores, mas também há outras que não faça. Portanto, serão necessários passos futuros para esclarecer esse aspecto. READ Gran Turismo 7 lança Elden Ring, Horizon Forbidden West fora do pódio - Nerd4.life

Em suma, ou a analogia está errada ou a teoria está incompleta: “É a primeira rachadura que se abre no Modelo Padrão”, acrescentou Chiarelli. Mas a bola, na verdade a partícula, passa agora para o CERN, que terá de voltar a medir. Por enquanto, a cor amarela da física está destinada a permanecer assim: levará anos.

“Se confirmada, a discrepância entre a medida que obtivemos e aquela percebida no Modelo Padrão seria muito significativa”, acrescentou Chiarelli. Uma conclusão também compartilhada por outro grande especialista em física de partículas, o cientista Fernando Veroney: “Se confirmado, devemos concluir que na teoria do Modelo Padrão há pelo menos um efeito sutil no qual ainda não focamos. Devemos questionar o quadro global .” O Modelo Padrão descreve – continua Chiarelli – O material que fizemos, mas já sabíamos que não poderia ser a teoria final. Pequenas diferenças foram observadas aqui e ali, não tão importantes quanto nosso grupo. nosso resultado for confirmado, ele dará instruções para consideração.” Trata-se agora de verificar os dados repetindo o experimento, e isso será possível no CERN. “Vai levar anos”, observa. “Até agora, esta é a nossa medida mais sólida, e a discrepância entre o valor esperado e o valor medido ainda existe”, diz Chiarelli. É uma medição com precisão de 0,01%, difícil de reproduzir. É um desafio.”

A matéria pode esperar: a idade do universo é de 13,7 bilhões de anos. Homo sapiens 100-200 mil anos. O método científico tem 400 anos. Partículas, paciência e prudência devem ter algo em comum.