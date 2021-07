“Além de Nossas Vidas”, primeiro filme de Fabio Martorana

É uma aposta permanente para o engenheiro siciliano Fábio Martorana que, com a sua produtora “Essence”, co-protagoniza o papel do realizador na sua primeira produção, “Beyond our life”, que também é um herói na interpretação. No próximo mês de outubro, “Além de nossa vida” do diretor, ator e autor Nisseno Fabio Martorana, é dedicado a um mundo do noir onde a iluminação rica em claro-escuro, o contraste entre luzes e sombras simbolizam a luta entre o bem e o mal. Os heróis do “filme” Alex, interpretado por Fabio Martorana, um psicanalista que sofre de um pesadelo recorrente, e Claire, que tem que travar uma difícil batalha contra si mesma e seus medos introspectivos. O filme fala de uma alma gêmea reunida pelo destino, e depois de destruir suas experiências distantes e voltar à vida, eles redescobrem sua calma e amor perdidos.





A primeira produção de “Essence” estará visível nas principais plataformas no próximo outono; A trilha sonora do filme também foi produzida por Fabio Martorana. Seu single “Anima bianca” já está no Spotify, Facebook, Instagram e muitas outras plataformas de música; No YouTube, alcançou 20.000 visualizações em um curtíssimo tempo.O filme, que durou seis semanas de produção, foi rodado entre as províncias de Roma e Latina em quadros fantásticos, para citar alguns, por Cercio e Doganella di Ninfa.

“Como engenheiro, empresário e ator me vejo dirigindo um filme pela primeira vez, foi muito difícil – diz Fábio Martorana – mas com estudo, dedicação, perseverança e paixão, ‘além de nossas vidas’ foi alcançado.” sacrifício, mas com a mesma satisfação. capaz de transmitir os mesmos sentimentos ao público. ” Fabio Martorana, nascido em 1981, pai de um filho de onze anos, possui dois diplomas, um em educação e formação e outro em engenharia civil, estudou interpretação e música. Trabalhou em teatro e cinema. Já expôs nos desfiles de moda mais importantes da indústria da moda e prestou depoimento para diversas marcas. Desde criança a sua paixão pelo cinema cresceu, e depois de fundar a sua empresa que opera em toda a Itália e hoje a sua produtora “Essence”, o jovem de 40 anos está de volta para ser protagonista, e para o primeiro vez como diretor, com Beyond Our Lives. Na atuação, além de Fabio Martorana, Alex; Paola Lavigne (atriz de teatro, cinema e televisão. Teve papéis importantes no romance como “A Equipe”, e foi uma das heroínas de “Corpo celeste”, filme que conquistou diversos prêmios internacionais e “Eu queria me esconder”, David di Donatello 2021), Destiny; Francesca Alda, Claire; Domenico Rolando Aston, Robbie; Kitty Rosselli, Simona; Cristiano Mariani, Flavio; Ariana Biatelli, Francesca; Marzia Becchi, cristã; Ricardo D’Aconto, supervisor. Diretor de Fotografia Giuseppe Folonino, Operador Giuliano Capozzi, Fator de Foco Roberto Minchiri, Operadores Associados Bouslama Dronista e Pierpaolo Salvaggio, Engenheiros de Som Francesco Geraci, Giulia Bella e Matteo Peverini, Maquiagem e Peruca Azzurra Gherman.