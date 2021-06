O cosplay de Samantha de Miss.Chalice é perfeito em todos os detalhes – Nerd4.life

Modismos desaparecem rapidamente, mas aparecem de repente. No período anterior, por exemplo,Menina samsung”, Conhecida como Samantha, é uma assistente virtual não oficial do Samsung Galaxy, então o cosplayer não pode perder a chance de recriar o personagem, e foi isso que aconteceu. saudades da taça. aqui para ela cosplay em samantha.

A Samsung Girl é a criação da Lightfarm Studios, uma empresa conhecida por criar fotos CGI, vídeos, filtros AR e aplicativos VR. No entanto, Samantha superou o sucesso de todos os outros produtos da empresa e se tornou Largamente. A Samsung não comentou sobre este design no momento, mas isso não impede que pessoas como a Srta. Chalice criem o cosplay Samsung Girl. A cosplayer explica, porém, que além do trabalho com figurinos, perucas e maquiagem, ela modificou muito a fotografia de computador, para se parecer mais com a personagem: o resultado é realmente excelente, como vocês podem ver.

Diga-nos, o que você acha do cosplay de Samantha que Miss.Calice fez? Você acha que “Samsung Girl” foi reproduzida perfeitamente ou você acha que já viu fantasias de cosplay de alta qualidade?