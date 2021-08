Xbox Game Pass, uma surpresa em agosto para todos os assinantes

Xbox Game Pass, uma grande surpresa para agosto de 2021, com assinantes que logo terão algo grande em suas mãos.

Uma tática cada vez mais apreciada no mundo dos jogos é o estilo Ser capaz de seduzir muitos usuários graças aos preços muito baixos E a preços razoáveis. Isso ocorre porque todos devem saber como usar seu capital com sabedoria e os videogames podem se tornar um hobby muito caro com o tempo.

A resposta a esta pergunta é Xbox, e funciona muito bem O crescimento de sua comunidade e sua reputação em relação à concorrência Play Station. Isso é obrigado arcade de jogosUm serviço semelhante a uma assinatura em que os usuários assinantes recebem um grande catálogo de videogames para alugar sem ter que comprar e pagar por um jogo inteiro.

Outro recurso que os jogadores do Xbox adoram é o fato de que a maioria dos videogames disponíveis no Game Pass também podem ser reproduzidos no PC por meio Game Pass Ultimate, dando aos jogadores a liberdade de usar a plataforma que desejarem.

E agora se fala de algo grande que alcançou assinantes em um mês agosto.

Grande surpresa chegando ao jogo de cartas em agosto de 2021?

Um dos jogos que são cada vez mais apreciados e amados pelos gamers, sem dúvida. Fate 2. E parece que muito em breve poderá haver uma grande novidade para quem quer jogar FPS no PC.

Na verdade, um foi feito em uma postagem do Twitter Captura de tela do saguão Aguardando o jogo e ao lado do nome de cada jogador há um pequeno ícone indicando em qual plataforma o jogo está sendo jogado. Você pode notar que um dos jogadores tem um ícone janelas, então você pode considerar um beta fechado. Além disso, fala-se de uma nova grande atualização para Destiny 2, que está programada para ser lançada em 24 de agosto.

De acordo com os vazamentos, há uma boa chance de que Destiny 2 e todas as suas atualizações podem chegar no Game Pass para PC Portanto, também no Game Pass Ultimate. Será uma grande notícia, que certamente dará um novo fôlego à comunidade e aumentará o tráfego nos servidores de jogos.

Estamos aguardando o lançamento oficial do Xbox em agosto Game Pass.