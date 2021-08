su Xbox Series X gira cerca de 100 fps – Multiplayer.it

Versão técnica beta de aura infinita No Xbox Series X | S, Xbox One e PC permitiram aos jogadores experimentar em primeira mão o jogo multiplayer da 343 Industries, mas também ter uma ideia do desempenho do jogo, que deve ser lançado ainda este ano. De acordo com a análise do canal do YouTube ElAnalistaDeBits, a versão beta está quase funcionando 100 quadros por segundo é um Xbox Series X Resolução de 4K.

O console principal da gigante de Redmond tem como objetivo 120 FPS para multijogador. Como você pode ver no vídeo abaixo, a versão beta do Halo Infinite atinge em média 100-110 fps em 4K, com Cali que estabiliza em torno de 90 quadros por segundo. Por outro lado, a versão da Série S conseguiu manter estáveis ​​120 quadros por segundo, embora com uma resolução muito inferior de 1080p. Como você pode imaginar, as versões do Xbox One e Xbox One X estão muito atrás em termos de desempenho: 30fps, 1080p para o primeiro, 30fps para o primeiro e 4K, ambos os tempos com instáveis ​​e leves quedas.

No entanto, tenha em mente que este é um beta técnico e que ainda faltam meses para o lançamento oficial, o que permitirá a equipe da 343 Industries melhoria Maior desempenho do Halo Infinite em todas as plataformas. Também na saída deve haver diferentes modos de desempenho, portanto, se você preferir maior estabilidade da taxa de quadros em detrimento da resolução, ficará satisfeito.

Da análise do ElAnalistaDeBits, também aprendemos que, como esperado, o Xbox Series X | S por Beta Halo Infinite Show off Tempos de carregamento Mais rápido, bem como melhores sombras, texturas e oclusão de ambiente do que suas contrapartes da geração anterior, especialmente o Xbox One padrão.

Se você ainda não teve a chance de executar o beta, é altamente recomendável ler nossas impressões sobre o beta da tecnologia Halo Infinite.