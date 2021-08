PosteMobile, do WindTre à Vodafone. Agora é melhor ou pior?

PosteMobile mudou da rede WindTre para a rede Vodafone. Nós escrevemos sobre isso Nesta postagem, tentamos responder às principais dúvidas dos usuários. No entanto, tenho comentado nos últimos dias Reclamando sobre a nova cobertura da PosteMobile. Então aqui no UpGo decidimos abrir um novo post e uma nova discussão relacionada ao tema PosteMobile na nova rede Vodafone.

Você pode compartilhar sua experiência usando o novo conosco e com outros seguidores cobertura. Como sempre, o UpGo está sempre ativo com comentários e discussões ao vivo em nosso canal do Telegram. Se ainda não o fez, adira ao canal UpGo Telegram e partilhe a sua opinião no PosteMobile sobre a transição exacta do WindTre para a Vodafone. Junte-se ao nosso canal clicando aqui …

PosteMobile e nova cobertura da Vodafone

Os usuários do PosteMobile mudaram sua rede de suporte de WindTre para Vodafone. A transição entre junho e julho de 2021 ocorreu de forma totalmente automática. Os clientes deste gerenciador não precisaram realizar nenhuma operação específica e não tiveram que substituir o cartão SIM. Sem ações manuais, o sim PosteMobile começou a explorar a rede Vodafone, em vez do WindTre. Mas como mencionado, isso tem causado alguns problemas para os usuários, pelo menos de acordo com os comentários postados aqui no UpGo.

Como Funciona o Roaming PosteMobile

Portanto, PosteMobile é um gerenciador de tipo MVNO. Não se trata, portanto, de um operador telefónico “clássico”, com infra-estruturas próprias, como a Tim, Iliad, WindTre e Vodafone. PosteMobile para funcionar e permitir que seus usuários se conectem, deve enviar mensagens de texto e navegar para roaming. Ou seja, deve depender tecnicamente da rede de outra operadora, essa operadora tem suas próprias antenas e licenças móveis.

Alterar a rede de suporte é muito sensível para as operadoras de rede virtual e pode variar de uma operadora para outra. A questão crucial é se estamos falando de um MVNO completo ou um MVNO ESP. Qual é a diferença entre esses dois tipos de operando e qual deles pertence ao Poste? FULL MVNO é a forma mais independente e tecnologicamente avançada com que um gerenciador virtual pode trabalhar. Mesmo que ainda dependa de roaming para uma rede host, o FULL MVNO ainda existe Tecnologias proprietárias e cartões SIM especiais. Neste modo de funcionamento, o operador de telefonia virtual pode mudar livremente a rede da qual depende, sem muitos problemas, gerir remotamente todo o processo e acordar de vez em quando que o operador da infra-estrutura é o melhor ou simplesmente o mais adequado.

PosteMobile, como você deve ter entendido, é um MVNO completo. Portanto, Ed gerenciava todo o procedimento internamente sem exigir procedimentos manuais ou substituição do SIM de seus clientes.

Teria sido diferente se estivéssemos falando sobre o ESP MVNO. Este modelo é geralmente adotado por MVNOs muito pequenos porque o operador hospedeiro realmente cuida de todos os aspectos, mesmo os técnicos. Como resultado, um gerente ESP é muito menos independente do que um gerente completo. Para ESP, alterar as redes de suporte é mais complicado. No início de sua história, a PosteMobile apareceu pela primeira vez como ESP, mas depois de alguns anos pediu para substituir os sims especificamente para atualizar para o modelo completo que hoje lhe dá total liberdade na escolha de um parceiro de rede. Espero que agora estejamos suficientemente claros. Tentamos manter essas explicações bastante técnicas o mais simples possível porque acreditamos que é importante que você entenda perfeitamente como funciona e quais são as razões pelas quais PosteMobile migrou seus sims da rede WindTre para a rede Vodafone.

A rede da Vodafone é melhor do que a WindTre?

Mas por que a PosteMobile deu esse passo? Como já explicado, o estatuto de FULL MVNO permite à PosteMobile avançar no mercado tentando de vez em quando celebrar contratos com o melhor fornecedor em termos de acesso à rede. São sempre contratos que não são anunciados, mas é possível que a Poste, que conta com um grande grupo de mais de três milhões de clientes, tenha conseguido arrebatar uma boa oferta da Vodafone para provisionamento e acesso. Se a PosteMobile pagar menos pelo roaming, pode ganhar mais e obter tarifas mais competitivas. Esses são os objetivos de todas as companhias telefônicas.

A PosteMobile estava certa ao mudar para a Vodafone? A situação está melhor para os clientes agora?

Boas perguntas que são difíceis de responder de maneira uniforme. É por isso que, como mencionamos no início, esta é uma postagem que sua postagem deve necessariamente enriquecer comentários e o seu impressões. O fator de cobertura de uma rede de telefonia móvel é afetado por muitas variáveis ​​que variam de região para região. É difícil dizer qual rede é melhor entre a Vodafone e o WindTre. A Vodafone tem mais tempo atrás e uma rede mais difundida. Por outro lado, a WindTre tem enfrentado um longo processo de modernização de toda a rede nos últimos três anos, após a fusão entre a WindTre e 3 operadoras. Hoje, portanto, a WindTre é Uma rede moderna e de alto desempenho. E, de fato, de acordo com os comentários, muitos usuários do PosteMobile finalmente parecem se arrepender. Recentemente, a Ookla, empresa internacional especializada em testes de velocidade e medição de estabilidade de redes fixas e móveis, premiou o WindTre pelas velocidades alcançadas tanto em download quanto em upload (Fonte)

4G é mais lento com a Vodafone

Na rede da Vodafone, muitos usuários reclamam que a internet ficará mais lenta do que antes e, em alguns casos, os clientes se verão reiniciando o dispositivo para se reconectar à rede. Além disso, PosteMobile não tem acesso à rede 5G (não se sabe quando poderá fazê-lo). É também de referir que a Vodafone está actualmente a descontinuar a rede 3G para realocar recursos para a rede 5G mais eficiente. Conclui-se que, após a passagem do WindTre para a Vodafone, foram excluídos os utilizadores com dispositivos desatualizados, com acesso apenas a 3G / UMTS. Talvez os usuários idosos que, até ontem, consideravam o PosteMobile um gerenciador confiável e econômico.

Como mencionado, a palavra agora está passando por você. Como você se sente com a nova cobertura da PosteMobile? A PosteMobile acertou ao mudar do WindTre para a Vodafone? Você pode comentar imediatamente no nosso canal Telegram ou diretamente abaixo. O espaço de feedback do UpGo é gratuito e não requer registro.