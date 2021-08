Explodir uma análise no Metacritic, os fãs exigem versões de console – Nerd4.life

Final Fantasy, apesar do nome, é uma história aparentemente interminável. Não apenas porque novos capítulos aparecem regularmente, mas também porque títulos clássicos são ressuscitados com bastante frequência. Recentemente, por exemplo, a Square Enix deu vida a uma versão renovada dos primeiros capítulos numerados, que foi definida Final Fantasy Pixel Remasterizado. Agora, o último passa Revisão de detonação em Metacritic De fã.

O motivo, neste caso, não é a baixa qualidade dos jogos (mesmo que a fonte dos textos pudesse ser melhorada). O motivo para explodir a revisão é Sem versão de console Do Final Fantasy Pixel Remaster. Na verdade, os jogos atualmente são lançados apenas para PC e iPhone / iPad. Isso não foi aceito pelos jogadores históricos.



Final Fantasy Pixel Remasterizado

Único usuário, vamos Metacrítico, escreveu: “Queremos poder jogar esses jogos em consoles. Jogos clássicos como Final Fantasy não devem ser bloqueados pela necessidade de usar um smartphone ou computador. (No entanto, altere a fonte do texto antes de publicar o console versão. Obrigado!) “. Em seguida, o usuário continuou a definir 0/10 para o jogo. Outro jogador também afirma que, dado que os títulos Final Fantasy Pixel Remaster são muito antigos, o preço é muito alto.

Simplificando, os jogadores não estão satisfeitos com a estratégia da Square Enix. De qualquer forma, este é um número limitado de jogadores no momento. Além disso, Final Fantasy Pixel Remaster é avaliado favoravelmente pela imprensa profissional, com um arquivo 80 você tem 100 (No momento da redação deste artigo).

Se o seu interesse for direcionado principalmente para os capítulos mais recentes, como Final Fantasy 16, saiba que a dublagem e a captura de movimento foram concluídas, então o inglês é o idioma principal.