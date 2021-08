Adeus WhatsApp, abandono em massa do aplicativo: aqui estão os motivos

O WhatsApp, o aplicativo de mensagens instantâneas mais usado na Itália, tornou-se apenas uma lembrança para muitos usuários que decidiram abandoná-lo pelo Telegram.

Separação próxima ao divórcio que entre os usuários e o WhatsApp. As mudanças e novidades introduzidas pelo aplicativo de mensagens instantâneas nos últimos tempos nem sempre são apreciadas por muitas pessoas. Esta é a razão pela qual muitos continuam a cancelar a conta para mudar para outro aplicativo, cabo. É interessante poder identificar os motivos pelos quais os usuários que dizem “tchau” escolhem o WhatsApp todos os dias. Sabendo as razões, na verdade, todos nós podemos decidir se vamos dar o mesmo passo ou dar outra chance.

Adeus ao WhatsApp

Para salvar a relação com os usuários, o WhatsApp foi ativado Muitos recursos interessantes Vir Ouça as mensagens duas vezes mais rápido Ou a capacidade de silenciar bate-papos arquivados enquanto novas mensagens chegam. Assim, o aplicativo tenta chamar a atenção das pessoas para convencê-las a não encerrar a conta.

Apesar das tentativas, muitos usuários decidiram mudar de rumo e mudar para o Telegram. Vamos falar sobre um aplicativo Um pouco parecido com isso Seu principal objetivo é permitir mensagens instantâneas com amigos, conhecidos, parentes e colegas de trabalho. Dadas as semelhanças significativas, quais são os motivos para abandonar um aplicativo em favor do outro?

Vamos descobrir as razões para desistir

O principal motivo por trás da mudança do aplicativo de mensagens está relacionado a total. Na verdade, nos primeiros meses de 2021, houve a notícia de uma atualização do aplicativo ligada a rumores de que o WhatsApp usaria dados do usuário Para passar para plataformas de terceiros. Essa violação de privacidade alarmou os usuários da plataforma verde e muitos decidiram experimentar o Telegram antes de perceber que os dados foram enviados pelo Facebook, o proprietário do aplicativo.

Não apenas a privacidade, aqui está outro motivo para remover

Há outra razão pela qual alguns usuários, embora entendam que a privacidade é segura, também recorreram ao Telegram. O problema encontrou preocupações Truques múltiplos que você pode encontrar no WhatsApp. O golpe mais recente encontrado relacionado ao Green Pass, mas também houve casos Roubo de imagem de perfil que alarmou os usuários. Para evitar situações incômodas, muitos optam por sair da plataforma verde com a posterior instalação do Telegram onde o percentual de golpes é de apenas 5%.