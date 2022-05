WhatsApp, o emprego que todo mundo quer: agora você pode

Uma funcionalidade que os usuários do WhatsApp estão pedindo agora. No entanto, hoje tudo é possível em apenas alguns passos.

Hoje, o WhatsApp É sem dúvida uma das aplicações mais utilizadas pelos utilizadores de todo o mundo. Estamos falando de uma plataforma que, como mencionado, está entre as mais populares de todos os tempos Iniciado recentemente Também algum tipo de reestruturação quanto à funcionalidade que será oferecida aos usuários, Atualizações mais curtidas Para o público da web e além.

Vamos pensar na velocidade Reproduzir mensagens de voz, por exemplo, ou às várias funções adicionadas à opção já existente para criar diálogos e grupos de compartilhamento. Reações individuais às mensagens enviadas, outra novidade absoluta. Mas o que falta a muitos, Finalmente, estamos falando de algo O que é concretamente verificável é a possibilidade de gravação de chamadas. O que realmente está faltando é o fluxo de trabalho que a sociedade gradualmente implantou Um objetivo que ele gerencia na realidade plataforma por um tempo.

O que está faltandoRessaltamos que os milhões de usuários que usam o WhatsApp todos os dias em todos os momentos é, sem dúvida, uma função capaz de gravar chamadas. eu penso naquele dia O aplicativo oferece tudo, realmente tudo, mensagens de texto, voz, compartilhar qualquer conteúdo e muito mais. O que está faltando é a capacidade de gravar suas próprias chamadas. Não há boas notícias no momento Ele vem da empresa-mãe e, portanto, é necessário de alguma forma compensar a deficiência.

em um caso específico Você pode confiar facilmente na Play Store, estamos falando claramente sobre o suporte da marca Android, é precisamente possível encontrar aplicativos que podem fazer isso por nós sem dúvida. Por exemplo, você pode experimentar o aplicativo ” Gravação de chamadas – Cube ACR Estamos falando do que é considerado o melhor aplicativo Para este tipo de trabalho na negociação, considerando as excelentes classificações que traz consigo. Especificamente, o aplicativo permite não apenas gravar chamadas telefônicas recebidas ou efetuadas, mas também capturar conversas VoIP.

Em termos de princípio Portanto, o respectivo aplicativo é capaz de suportar o seguinte sem qualquer dificuldade Tipos de chamada Vindo de diferentes aplicações:

Além disso, caso as chamadas VoIP não ocorram, a maioria dos desenvolvedores recomenda seguir o seguinte esquema de indicadores, após baixar o aplicativo “Chamadas Padrão – Cubo ACR” Faça o seguinte:

Em qualquer caso, será necessário reparar Também uma série de opções, como gravação automática de chamadas ou não. Além disso, deve-se ter em mente que a gravação de chamadas não é totalmente legal em todos os países do mundo e, portanto, deve ser Primeiro explique bem Sobre Regulamentos em vigor naquele país específico.

Em suma, o problema Pode ser facilmente superado, as chamadas podem ser gravadas de vários aplicativos e funções, mas graças a um aplicativo que suporta as funções de outros aplicativos. algo muito simples Em última análise, isso pode levar o cliente a sair de uma situação particular de não poder usar uma determinada função. Chamada de voz, gravável através de diferentes aplicativos. Resumindo, aguardando a decisão do WhatsApp para criar este aspecto Melhor focar na competição não é? Se surgir a necessidade, é necessário responder.