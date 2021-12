Miyazaki revelou os motivos do adiamento

Além de nos lembrar disso Elden Ring será o melhor jogo de todos Entre aqueles com a marca FromSoftware, a entrevista mais recente por EDGE A Hidetaka Miyazaki Também nos permitiu descobrir alguns detalhes adicionais sobre Adiamento da partida.

Entre as muitas perguntas feitas durante a entrevista, o jornalista da EDGE também perguntou ao presidente da FromSoftware sobre os motivos que obrigaram a empresa a se mudar no primeiro dia e esta foi a resposta:

“O nível de liberdade que queríamos alcançar no Elden Ring excedeu em muito o que foi planejado originalmente. Essa complexidade aumentou gradualmente, forçando-nos a gastar mais tempo nas fases de depuração e teste de qualidade.”

Portanto, parece que o último atraso do jogo em um mês e o atraso entre o primeiro anúncio e a apresentação da jogabilidade foram devido a “aplicativo de mundo aberto, que deu aos desenvolvedores e testadores do departamento de Garantia de Qualidade (QA) a chance de receber seu dinheiro.

Lembramos que a data de lançamento do jogo agora está marcada para 25 de fevereiro de 2022 no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S e PC (apenas e exclusivamente no Steam).

Você sabia disso Elden Ring não terá anéis equipáveis?