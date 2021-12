WhatsApp, enfim a função de voz que faz a alegria de todos: é impossível prescindir

Todos nós temos um amigo que envia uma mensagem de áudio de 10 minutos usando o WhatsApp em vez de ligar. E talvez a parte mais importante da mensagem sejam apenas os últimos 10 segundos!

A revolução que ninguém pode prescindir chegou!

Trabalho de mensagem de voz

O WhatsApp nasceu em 2009, mudou a forma de comunicação em qualquer área, da amizade ao amor e até no trabalho.

A conversa foi diversificada e enriquecida com emoticons, vídeos e fotos, mas também Chamadas e gravações de vídeo. Estamos disponíveis voluntariamente e ouvir mensagens será possível na metade do tempo.

Talvez ele tenha feito WhatsApp Erro ao criar mensagens de voz. Na verdade, ele não especificou um tempo máximo. Dessa forma, se os usuários desejassem, eles poderiam enviar mensagens por horas!

As mensagens de voz foram uma inovação real no cenário das mensagens. Muitos os amavam, ao contrário de outros que os odiavam. Seu principal objetivo é “ajudar” o usuário A Se expresse melhor E mais rápido para evitar a escrita.

Mensagens de voz mais rápidas no WhatsApp

Enquanto isso, o WhatsApp facilitou os usuários com um novo recurso para ajudar aqueles que odeiam mensagens longas. Depois de muitos testes A função de aceleração de mensagem de voz chegou No WhatsApp para todos os usuários iOS e Android.

Então, a funcionalidade do WhatsApp que você provavelmente esperava chegou, há um nova interface Gravando mensagens de voz. Uma função que pode exibir sua mensagem de voz em forma de onda antes de enviá-la.

Além de você pode movê-lo, Para quem tem amigos que gostam de mandar mensagens de voz de dois minutos. Esta é uma grande notícia Para todos aqueles que gostam de ouvir a sua voz primeiro E para todos aqueles que estão sempre com medo de mandar a mensagem com informações erradas.

Para todos os usuários que atualizaram o aplicativo, a funcionalidade foi disponibilizada automaticamente. para ele O processo é muito simples: Assim que você começar a ouvir o áudio, um botão aparecerá à direita da mensagem para acelerá-la.

As mensagens de voz podem ser aceleradas em 1,5x e 2x, na prática, até Corte seu tempo de escuta pela metade. A velocidade normal é indicada por 1x.