Redmi Note 12 Pro Plus, queda de preço: compre agora

Queda de preço e super promoção do Redmi Note 12 Pro Plus, disponível hoje pelo menor preço de todos os tempos. Tela ultra-suave e câmera principal de 200 MP.

Nesta primeira parte do ano foram lançados muitos smartphones interessantes, mas poucos despertaram interesse. E um deles é ele Redmi Nota 12 Pro Plus, um telefone de última geração que combina dados técnicos de alto nível com um preço acessível. Um dos poucos smartphones que podem se orgulhar de possuí-lo Câmera principal de 200 MPE uma bateria de longa duração e uma tela muito grande, lisa e lisa. Um dispositivo que também encontramos hoje Promoção especial sobre Amazonas Com um dos Preços mais baixos de sempre.





Isto graças às promoções de final de verão lançadas há poucos dias no site de comércio eletrónico que permitem poupar centenas de euros em vários dispositivos, incluindo este excelente Redmi Nota 12 Pro Plus. obrigado pelo 30% de desconto você pode Economize aproximadamente 150 euros Você também pode parcelar sem juros através do serviço Cofidis. Uma promoção imperdível para um dos smartphones com melhor relação custo-benefício lançado este ano. Se não quer gastar quase mil euros, este é o aparelho para você.





Redmi Note 12 Pro Plus: ficha técnica

o Selo de escolha da Amazon. Eles já deveriam atestar as qualidades deste aparelho. Mas vamos adicionar um também Ficha de dados É altamente respeitado e com garantia de ser um produto fabricado pela Redmi, uma empresa nascida dentro da Xiaomi que construiu sua reputação em telefones extremamente confiáveis. Resumindo, se você está procurando um Melhores smartphones Se não quer gastar mil euros, esta é uma das melhores soluções do mercado. Vamos analisar detalhadamente a ficha técnica.

O que chama imediatamente a atenção é a decisão da Redmi de equipá-lo Smartphone líder de nós Sensor fotográfico de 200 megapixels, um componente encontrado apenas em poucos dispositivos. Fotos e vídeos gravados com este sensor são de altíssima resolução e de nível profissional, graças ao suporte de IA que melhora instantaneamente as cores e os contrastes. Também no suporte Câmera ultra grande angular de 8 MP E um sensor macro de 2 megapixels. No entanto, na frente há um sensor de 16 MP para clicar em selfies perfeitas para enviar nas redes sociais.

Outro elemento que se destaca é a tela. Equipado com um Tela AMOLED de alto fluxo de 6,67 polegadas É feito de materiais flexíveis que aumentam o brilho. A taxa de atualização de até 120 Hz faz o resto: o smartphone funciona perfeitamente com todos os aplicativos mais importantes. E não faltam suporte para Dolby Vision, HDR10 + e Dolby Atmos. Debaixo do corpo há espaço para o melhor Processador MediaTek Dimensity 1080 Com 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna.

Concluímos com outro elemento que deixa pouco espaço para a imaginação: é Bateria de 5000mAh com Hipercarga de 120 W Permitindo que você desfrute de 100% de independência em pouco mais de 15 minutos. Um smartphone que aposta no desempenho e deixa pouco espaço para a imaginação.

Redmi Note 12 Pro Plus está em oferta na Amazon: preço e desconto

Uma promoção e preço que não se via há algum tempo para este smartphone topo de gama da Redmi. Hoje encontramos o telefone Redmi Note 12 Pro + em oferta por um preço Preço 325,70 eurosobrigado pelo 30% de desconto que faz O preço está em um mínimo histórico Em um site de comércio eletrônico. Existe também a possibilidade de diferir o pagamento em prestações sem juros através do serviço Cofidis que é ativado no momento do check-out (leia atentamente as notas informativas para perceber como funciona). O telefone é enviado pela Amazon e você terá que esperar alguns dias para que seja entregue em sua casa. Você também tem bastante tempo para testá-lo completamente: você tem 30 dias para devoluções gratuitas.