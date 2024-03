Ghost of Tsuima está chegando ao PC, mas ainda há quem não aceite o jogo multiplataforma do PlayStation

Anúncio de chegada Fantasma de Tsushima sobre Computador Não surpreendeu praticamente ninguém, considerando que já havia sido amplamente divulgado através de alguns rumores, que o nome do jogo Sucker Punch estava presente no famoso vazamento do banco de dados GeForce Now e que agora está claro até para as pedras que Estação de jogos Para todos os efeitos, tornou-se uma editora multiplataforma, o que significa que quase todos os seus jogos também chegarão e chegarão ao PC. Então, para quem acompanha um pouco o setor, a questão não é mais “se” por muito tempo, mas mais precisamente “quando” e quando isso chegará.

Nos últimos anos, o PlayStation trouxe vários outros jogos para PC, incluindo God of War, The Last of Us Part 1, Returnal e outros. Em breve, haverá Horizon Forbidden West e, de fato, Ghost of Tsushima. Enquanto isso, Helldivers 2 está causando caos no Steam. Resumindo, se você disser que eles também chegarão em breve God of War Ragnarok e The Last of Us Parte Dois Eu certamente não seria um bom adivinho, mas simplesmente alguém que diz o que podemos considerar óbvio neste momento. Como todas as coisas óbvias, nem vale a pena discutir, mas o anúncio de Ghost of Tsushima foi desencadeado mais uma vez Fundamentalistas são exclusivistasque se foi desta vez Diretamente no vapor Para expressar sua decepção com este anúncio.