Se você os encontrar em casa, você é rico

Smartphone (Pianetacellore.it)

A paixão por telefones antigos não diminui: alguns modelos mais antigos podem ser realmente valiosos, por isso é melhor dar uma olhada.

A tecnologia realmente fez grandes avanços nos últimos anos. Obviamente, este progresso incluiu também o setor dos smartphones. Os modelos mais recentes dos principais fabricantes, além de fornecerem fichas técnicas de alto nível, são verdadeiramente repletos de recursos. Além disso, os produtos líderes apresentam cada vez mais uma estética altamente atraente que incentiva os utilizadores a comprar mais.

Telefones antigos: podem valer uma fortuna

No entanto, apesar do avanço da tecnologia que criou produtos verdadeiramente excepcionais, ainda há muitos que o fazem. Lembre-se de telefones antigos com nostalgia Há uma década ou mais.

O detalhe que muitos não sabem é que alguns desses produtos acompanharam hoje uma geração inteira Pode realmente valer uma fortuna. Por isso, se encontrarmos um telefone antigo em casa, nunca devemos deitá-lo fora: o seu valor pode atingir centenas, senão milhares de euros.

Mas quais telefones antigos valem mais hoje? Em primeiro lugar encontramos Motorola Dyna Tac 8000X, foi lançado em 1983. Seu comprimento de 33 cm não permitia que este produto cabesse no bolso. Se mantido em bom estado, este artigo poderá valer até 8.000 euros.

E os telefones Nokia? Sim, mesmo os produtos históricos do gigante finlandês podem valer uma quantia significativa de dinheiro. O modelo mais valioso é Nokia 8110foi lançado comercialmente em 1996, mas tornou-se muito popular três anos depois graças ao famoso filme Matrix.

Nokia 8110 ainda na embalagem original O seu valor pode chegar aos 3.000 euros. Porém, se o telefone for usado, o seu valor cai significativamente: rondamos os 100 euros.

Muitos telefones Nokia estão entre os telefones que mais valem: nunca os jogue fora

Não espere preços excitantes para Nokia 3310É mais um aparelho que fez história dos celulares. Esse produto foi criado em 2000, e hoje ainda é lembrado com muito carinho por todos que o receberam (e também porque foi possível jogar Snake com esse celular, ed.). Mas o seu valor actual não ultrapassa os 20 euros.

Funciona um pouco melhor com alguns outros produtos Nokia, viz Dispositivo de comunicação E90 – Costuma ser vendido por cerca de 350 euros – e 9000 comunicação, que é lembrado por muitos por seus recursos semelhantes aos de um laptop. Se for mantido em boas condições, o Comunicador 9000 pode ser vendido por 340€.

o Nokia 8800colocado no mercado em 2005, tem um valor decididamente superior: em excelente estado Pode até chegar aos 1.300 euros. E tem um valor maior iPhone 2Gmuito procurado pelos colecionadores: o produto na embalagem original também pode ser vendido por 2.000 euros.