Como funciona o Ultra Broadband da TIM

Um pequeno guia que ajuda a escolher a conexão de internet mais rápida que existe

No entanto, a informação disponível nem sempre é inteligível para quem não tem muita fé nas línguas das TIC. Por exemplo, o que é banda larga realmente? E a gangue? Ultra Ampla? Qual é a diferença entre os dois? Como eles funcionam, quão rápidos eles são? Como você escolhe a conexão para se equipar com ela?

E tentamos fazer da maneira mais simples possível, para que absolutamente todos possam entender.

Banda larga: Significado

O termo italiano “banda larga” é a tradução literal do inglês “banda larga”, que há anos se refere à transmissão de dados por cabo usado para conexões rápidas de Internet.

Largura de banda, em telecomunicações e eletrônica, é uma medida Capacidade: Especifica a quantidade de dados que podem ser transmitidos no canal e, portanto, a velocidade de transmissão desses dados.

Quanto mais a gangue GrandeNa verdade, os dados podem ser transferidos com mais rapidez.

Na linguagem comum, o termo “banda larga” é usado para designar tecnologias de conexão de Internet de alta velocidade, como ADSL ou FWA.

Uma conexão ADSL usa cabos de cobre chamados “pares trançados”: os cabos realmente usados ​​para conectar usuários e residências ao console da operadora de telefonia.

Para entender melhor o que é ADSL (e por que é chamado), você pode ler Este é o nosso estudo aprofundado sobre este tópico.

Por outro lado, a comunicação Fwa explora parcialmente a transmissão mista: por cabo e rádio. A comunicação entre a operadora e o cliente é feita na primeira parte via rádio, com sinal 4G, e depois da consola para a casa, via cabos de fibra ótica.

Se você deseja saber mais sobre o tema Fwa, sugerimos que leia nosso artigo sobre este tema.

contato com esquadrão longo Permite que você se conecte à Internet por meio de um arquivo modem, para manter a linha sempre livre para chamadas telefônicas e permitir conexões simultâneas com vários dispositivos (computadores, SmartphoneE prancha, impressoras, televisores, consoles de videogame …) com ou sem cabos (WiFi).

Como regra geral, a Internet de banda larga deve viajar a uma velocidade mínima entre 1,5-2 Mbps e pico 20 Mbps para ADSL e 200 Mbps para Fwa.

Mas o alcance permite mais velocidade Ultralarga.

Ultra banda larga: o que é?

com entrada Fibra ótica, a largura de banda se expande ainda mais e se torna Ultralarga.

Uma conexão de banda ultralarga fornece a Internet em uma velocidade muito alta, muito mais rápida do que a banda larga: até 1 gigabit por segundo.

Assim, é possível baixar e trocar arquivos, fazer ligações, ouvir músicas e assistir a filmes em HD e 4K. E tudo isso através do uso simultâneo de vários dispositivos (PCs, smartphones, tablets, impressoras, videogames) e vários aplicativos ao mesmo tempo.

A conexão deste tipo pode ser baseada em diferentes tipos, mas os dois principais são:

– FTTC (abreviação de “Fibra para Gabinete”, Fibra para Gabinete: neste caso, a Internet faz sua jornada do console da operadora de telefonia ao console na estrada, abaixo da casa do usuário, e daí chega ao casa do usuário em cabos de cobre);

– FTTH (“Fiber to the Home”): A fibra óptica chega diretamente do console do operador para a casa do usuário. Isso, é claro, garante uma largura de banda maior e, portanto, uma velocidade maior do que o FTTC.

Velocidade de banda larga ultra: exemplos

Vamos dar alguns exemplos para entender melhor o desempenho da fibra ultra-larga da TIM (FTTH) e compará-lo com a banda larga (Adsl):

– Com o TIM FIBER, para baixar um arquivo filme em alta definição (cerca de 2 GB), leva apenas 16 segundos (com ADSL, cerca de 13 minutos).

– Com fibra para baixar um arquivo 1.2 Gig Photo Album Leva apenas 10 segundos (com ADSL, 8 minutos);

– novamente: usando fibra pode baixar um arquivo álbum de música (cerca de 0,5 G) em 4 segundos. Com ADSL, leva 3 minutos e meio.

banda larga e dispositivos

É preciso lembrar que o desempenho da banda ultralarga depende não só da fibra, mas também dos dispositivos utilizados para se conectar à rede. Modelos mais antigos de smartphones, tablets e computadores, especialmente com sistemas operacionais mais antigos, não são mais capazes de aproveitar ao máximo a banda ultralarga.

Plano ultra banda larga

Entre as metas do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (comumente conhecido como PNRR) está a obtenção de conectividade ultrarrápida de 1 Gbps em todo o território nacional. em 2026 (ou seja, 4 anos antes das metas europeias, que era o final de 2030).

Por meses, a TIM tem trabalhado em todo o país em seu plano de cabos para levar fibra óptica a todos os municípios italianos e fazer conexões de fibra ultrarrápidas (1 Gbps FTTH, conforme explicado acima).

No momento da redação, setembro de 2021, um A cobertura nacional de banda ultralarga da TIM é de até 91% dos domicílios com linha fixa e 85,2% dos domicílios.

O número de quilômetros de fibra óptica colocados na Itália é mais de 20 milhões, mas esse número está aumentando a cada dia, a cada hora, a cada minuto (Você pode acompanhar seu crescimento em tempo real neste site)

Para a colocação de fibra óptica, a TIM utiliza, pelo menos quando possível, as infraestruturas já existentes. Caso seja necessária a realização de escavações, estas são realizadas adotando-se tecnologias de baixo impacto ambiental, ou seja, com intervenções na estrada de 10 a 15 cm.

Você pode verificar se sua casa já foi alcançada pela fibra TIM FTTH acessando Para esta página de tim.it E anote seu endereço residencial.

–