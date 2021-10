Um planeta muito distante sobreviveu à morte de sua estrela

A 7.500 anos-luz de nós – cerca de 70 milhões de quilômetros – é um planeta que conseguiu sobreviver à pior coisa que poderia acontecer no Sistema Solar: a morte de sua estrela de referência. MOA-2010-BLG-477 L b, o planeta, foi identificado por um grupo de astrônomos e pode fornecer novos insights importantes para a compreensão do que acontecerá ao nosso sistema solar, quando o Sol se tornar cada vez mais instável em 5 bilhões de anos e então colapso em uma anã branca. Uma pequena estrela tênue.

análise MOA-2010-BLG-477 L B (que daqui em diante vamos chamá-la de MOA b por conveniência) e sua estrela foi recentemente descreva-o na revista científica temperar natureza E constitui em si mesmo um grande resultado na busca, considerando então o sistema solar que nos cerca e sua menor luminosidade.

lentes de microgravidade

Os astrônomos foram capazes de descobrir sua existência através de lentes de microgravidade, efeito que ocorre quando o campo gravitacional de uma estrela atua como uma lupa, focalizando a luz de outra estrela distante.

Este fenômeno ocorre quando a estrela observada (na frente do observador) está perfeitamente alinhada com a estrela em foco (atrás). Se a estrela atuando como uma lente também tivesse um planeta orbitando ao seu redor, o efeito poderia ser amplificado ainda mais e poderia fornecer evidências válidas para inferir a existência de um novo exoplaneta (ou seja, um fora do nosso sistema solar).

Para ser apreciada, a microlente gravitacional requer o alinhamento dos corpos celestes observados, o que é raro e, portanto, requer a observação constante de milhões de estrelas. É uma atividade realizada por muitos observadores ao redor do mundo, até porque o alinhamento costuma demorar um pouco, dias ou semanas no máximo, com movimentação de todo o sistema, incluindo o ponto de observação.

estrelas morrendo

Uma nova pesquisa sugere que MOA b é semelhante em tamanho a Júpiter, o maior planeta em nosso sistema solar, orbitando sua anã branca, que já foi comparável em propriedades ao nosso sol. , tornou-se uma gigante vermelha e desabou em uma anã branca, durante um processo evolutivo extremamente turbulento que geralmente leva à destruição de planetas em órbita próximos.

Se estivesse orbitando um pouco perto de sua estrela, o MOA b poderia não ter feito isso e poderia ter sido queimado ou feito em pedaços, um destino quase certo de tocar a Terra quando o Sol evoluir para uma gigante vermelha. Os pesquisadores identificaram semelhanças entre este distante sistema solar e o nosso, inclusive em termos do que esperar aqui, conforme o fim do mundo se aproxima. Único.

As estrelas são reatores nucleares gigantes, que a cada segundo derretem centenas de milhões de toneladas de hidrogênio e os transformam em hélio em seus núcleos, liberando enormes quantidades de energia. Quando o hidrogênio se torna escasso, as reações nucleares diminuem e a estrela começa a se expandir e sua temperatura de superfície diminui, daí o nome de gigante vermelha. No caso do Sol, este processo fará com que Mercúrio e Vênus, os planetas mais próximos a ele, se fundam e queimem na fase de expansão. A Terra pode não ser queimada, mas ainda será destruída pela gravidade do Sol, e Marte pode escapar dela, enquanto os planetas gasosos do sistema solar externo (Júpiter, Saturno, Urano, Netuno) serão empurrados para órbitas distantes .

Depois de pelo menos um bilhão de anos como uma gigante vermelha, o Sol começará a entrar em colapso e evoluir para uma anã branca, com cerca de metade de sua massa atual (equivalente a 333.000 vezes a massa da Terra) concentrada em uma esfera do tamanho do nosso planeta . planeta. Nesse ponto, seria difícil conhecer o Sistema Solar como o conhecemos hoje.

sobrevivente

Por muito tempo, os astrônomos esperavam que os planetas sobrevivessem à morte de suas estrelas de referência, mas até agora não encontraram muitas evidências para ter certeza. MOA b foi observado pela primeira vez em 2010, graças a um trabalho de colaboração entre centros de pesquisa na Nova Zelândia e no Japão chamado Observação de microlente em astrofísica (MOA). As observações subsequentes feitas com o telescópio Keck-II no Havaí teriam se mostrado inconclusivas: apesar dos instrumentos extremamente poderosos, os orbes pesquisados ​​eram fracos demais para serem captados.

Com essa confirmação indireta, os pesquisadores fizeram novos cálculos e concluíram que é um planeta semelhante a Júpiter orbitando uma anã branca. Então eles determinaram sua órbita: é cerca de 2,8 vezes mais distante da órbita da Terra em torno do sol. Uma distância semelhante, em comparação com nosso sistema solar, é um tanto equivalente à área do Cinturão Principal, a região rica em asteróides entre Marte e Júpiter.

Dois anos atrás, outro grupo de pesquisadores tinha Percebi Tendo um anel de poeira e gás ao redor de uma anã branca, os possíveis restos de um planeta que conheceu o destino que poderia ser a Terra em alguns bilhões de anos. Observações semelhantes foram relatadas em vários estudos, mas nenhum foi tão semelhante quanto o MOA b.

Esse tipo de pesquisa ajuda os astrônomos a entender melhor a evolução dos sistemas solares, cujos resultados podem, em alguns casos, ser menos catastróficos do que se imaginava. Os dados sugerem que pode haver muito mais planetas que escaparam da morte de suas estrelas.