Evidências escondidas em San Andreas DE confirmadas por outra pessoa – Nerd4.life

Um rumor estranho sobre isso está de volta à moda GTA 6 que na verdade apareceu algum tempo atrás, logo após o lançamento do GTA Trilogy Definitive Edition, com a suposta confirmação de um designer interno modelado imagem misteriosa escondido dentro da nova versão do San Andreas Na verdade, é uma referência ao novo capítulo em desenvolvimento.

Esta história é sobre policiais, porque certamente soa estranho, mas com o crescimento de tantas teorias e conspirações que caracterizam o mundo do GTA, ainda é uma história particularmente fascinante.

Logo após o lançamento de Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition, alguém notou, dentro do café “Lil Probe Inn” do GTA: San Andreas em uma versão modificada, uma imagem estranha que não estava no original, que era visível em o tweet abaixo.

Esta foto provocou teorias sobre a possibilidade de que o ovo de Páscoa se refira a “Preparação para GTA 6 Mais tarde, descobriu-se que era uma foto tirada de uma casa real em Palm Beach, Flórida. Isso reforçaria a ideia de que o GTA 6 poderia estar localizado na área de Miami, especificamente na área de Vice City.

Nas últimas horas, o próprio Matthewsvectorber informou que havia recebido “confirmação” É uma imagem já associada ao GTA 6, mas sem dar mais explicações para esta afirmação. Quão confiável é essa afirmação? Praticamente zero, mas se nada mais, é outra ótima história a ver com a especulação do GTA 6, pela qual somos gananciosos, então não podemos deixar de denunciá-la.

Por outro lado, por que a Rockstar incluiu a imagem dessa casa na versão remasterizada de GTA: San Andreas se não estava no original? Há o suficiente para começar uma nova teoria.

Enquanto isso, a única informação que temos sobre GTA 6 é que ele “existe”, basicamente, como a Rockstar Games anunciou oficialmente seu desenvolvimento, mas sem mostrar nada ainda.