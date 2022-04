Rockstar e Remedy anunciam remakes para PS5, Xbox Series X e PC

Apenas alguns meses atrás, estávamos nos perguntando O que aconteceu com Max Payne?Esta noite, temos a resposta. Como um raio do nada, a Remedy anunciou que está trabalhando para fazer Remake da próxima geração de Max Payne e Max Payne 2: A Queda de Max Payne Em associação com a Rockstar Games.

“Temos o prazer de anunciar que refazemos Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne como parte de um novo acordo de desenvolvimento com a Rockstar Games.”O estúdio de desenvolvimento finlandês apareceu pela primeira vez no comunicado de imprensa oficial publicado há alguns minutos, no qual também indicava a duração da relação de cooperação entre as duas empresas. Os dois primeiros capítulos históricos do campeonato O pior policial da história dos videogamesLembramos que Remedy foi desenvolvido pela Remedy e publicado pela Rockstar Games em 2001 e 2003. Vários anos depois, a casa de Grand Theft Auto também assumiu o desenvolvimento de Max payne 3Foi lançado em 2011 para PS3, Xbox 360 e PC (sem receber nenhuma versão remasterizada como outros jogos do mesmo período).

Max Payne e Max Payne 2: A queda de Max Payne está chegando Desenvolvido pela Remedy com o Northlight Engine (Motor especial estreou com Quantum Break e isso Também transferirá Alan Wake 2) e foi publicado como Um título para PlayStation 5 e Xbox Series X | S e PC A data ainda não é conhecida. A Rockstar Games está financiando a realização do projeto, que parece estar ainda em seus estágios iniciais, com um orçamento em linha com o típico das produções Triple A da Remedy, como monitoramento. A Rockstar também será responsável pelos custos de marketing, distribuição e publicação do título.