Remake anunciado para PS5 e Xbox Series X | S e PC da Remedy e Rockstar Games – Nerd4.life

de repente , Remédio Entretenimento me anuncie Max Payne e Max Payne 2: A Queda de Max Remake cerca de PS5 e Xbox Series X | S e PCGraças a um acordo assinado com a Rockstar Games, atual proprietária dos direitos da série.

As reproduções serão feitas com a ajuda do motor Northlight, o mesmo motor gráfico usado em Quantum Break and Control, e serão publicadas como um jogo. No entanto, a data de lançamento ainda está longe, já que a Remedy afirma que os trabalhos ainda estão em fase de conceito.

De acordo com os detalhes contidos no comunicado de imprensa oficial: Remasters serão financiados pela Rockstar Gamesque se encarregará do desenvolvimento, marketing e outras despesas de distribuição e publicação do jogo, com a promessa de que o projeto será tratado em todos os aspectos como uma típica tri-produção da cura.



Max Payne

“Ficamos emocionados quando nossos velhos amigos da Remedy nos pediram para fazer um remake de Max Payne”, disse o fundador da Rockstar, Sam Houser, no anúncio. “Estamos tão impressionados com o trabalho que a equipe da Remedy criou ao longo dos anos que mal podemos esperar para jogar esses novos lançamentos.”

Tero Virtala, CEO da Remedy Entertainment acrescentou: “Max Payne sempre ocupou um lugar especial no coração de todos na Remedy e sabemos que milhões de fãs em todo o mundo sentem o mesmo. Estamos muito animados por trabalhar mais uma vez com nossos parceiros na Rockstar Games pela oportunidade de trazer a história de volta à vida e a ação e atmosfera dos jogos originais de Max Payne para os jogadores de novas maneiras.”