Sony manda lojistas japoneses abrirem baús para evitar promoção – Nerd4.life

A Sony está tentando combater um fenômeno promoção para PS5 No Japão de todas as formas possíveis. Chegou mesmo a exigir dos lojistas Abra os baús de consoles à venda, para dificultar a revenda.

O sistema desenvolvido pela casa japonesa é realmente bastante engenhoso. O Latas Os PS5s chegam às lojas com adesivos grandes que só podem ser removidos com ferramentas fornecidas pelo fabricante.

As etiquetas são removidas após cada venda na frente dos clientes. Dessa forma, os promotores não podem mais revender os consoles como novos, pois as embalagens estão danificadas onde os adesivos foram colados. Essa iniciativa já está em andamento há mais de um mês, mas ainda não há dados sobre sua eficácia.

No entanto, ter que inventar sistemas tão complexos para proteger as vendas, com custos relativos, é um sinal claro de quão difundido é o fenômeno especulativo e afetando a tendência dos dispositivos, especialmente para uma demanda tão alta como o PS5.

Seja assim, com o passar dos meses para solicitar O console está em condições estáveis, embora ainda seja muito difícil encontrar unidades disponíveis nas lojas.