Starfield: Novo trailer apresentando o camarada Vasco em vídeo

Hoje, a Bethesda lançou um novo trailer de Starfield. O protagonista do filme é o chefe de projeto gráfico da Bethesda Game Studios, Istvan Pely, que nos apresentou o primeiro companheiro que apoiará o jogador no RPG espacial: Vasco.

O Vasco é definido como um dos Companheiro Que a equipe de desenvolvimento ama tanto. É o robô Constellation Explorer, que sofreu várias mudanças durante o desenvolvimento, como evidenciam alguns dos esboços preliminares mostrados no trailer. É um robô industrial funcional e resistente que não teme os rigores das viagens espaciais.

O o designPely revela que é baseado em um pneu padrão de dois pés Tipo A e isso permite que ele atravesse terrenos acidentados enquanto carrega todos os suprimentos e materiais necessários para sobreviver a longas viagens pela estrada. O vídeo destaca sua bolsa e alguns dos acessórios que ele carrega, além de suas armas, que podem ser úteis quando você precisa se defender de um ataque. No entanto, sua natureza permanece principalmente pacífica. As cores da constelação são vermelho e branco, mas o modelo visto no vídeo apresenta alguns arranhões.

Vasco já tinha aparecido com uma pequena inscrição no vídeo “In the Starfield Part 2” sobre o universo criado pela Bethesda, mas agora sabemos mais sobre este companheiro, cujo nome é uma clara referência ao explorador português Vasco da Gama. A própria Bethesda não é nova na introdução de companheiros robôs em seus jogos: o mais recente é Codsworth, bots mordomos que podem ser recrutados em Fallout 4. Esperando Data de lançamento de Starfield, definido em 11 de novembro de 2022 no Xbox Series X | S e PC, deixe-nos saber nos comentários abaixo o que você acha do Vasco e quais de seus amigos bots você mais criou até agora.