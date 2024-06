União Europeia contra a Apple: “A App Store viola o mercado digital e é necessária uma nova investigação”.

A acusação será de descumprimento da Lei de Mercados Digitais. Esta é a terceira investigação da empresa de Cupertino

A Comissão Europeia, na sequência das ações imprudentes do Financial Times nos últimos dias, enviou oficialmente à Apple um parecer preliminar segundo o qual as regras…“As lojas de aplicativos violam a Lei dos Mercados Digitais (DMA)”pois impedem que os desenvolvedores de aplicativos façam isso

Direcionar livremente os consumidores para canais alternativos de ofertas

E o conteúdo. Um tema, um tema DMA, que também está ligado ao adiamento do lançamento da IA ​​da Apple no nosso continente.

paraA Comissão lançou um novo procedimento de não conformidade contra a Apple Devido à preocupação de que seus novos requisitos contratuais para desenvolvedores de aplicativos e lojas de aplicativos de terceiros, incluindo as novas taxas de tecnologia básica da Apple, não consigam garantir a conformidade eficaz com o DMA. Este é o primeiro caso aberto oficialmente pela UE que está ligado ao DMA, embora – Conforme descrito em um comunicado de imprensa Há outros 4 casos de empresas que não cumprem os requisitos, e já estão em análise em Bruxelas desde março passado.

Assim, intensifica-se um cabo de guerra entre a Apple, que afirma que os seus produtos são concebidos no melhor interesse dos clientes, e os reguladores da UE, que afirmam que a empresa está a utilizar injustamente a sua dimensão e capacidades para prejudicar ou sufocar a concorrência.