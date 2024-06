E agora temos muito medo de que o ano volte sem verão. Vamos descobrir o que significa “um ano sem verão”.

Anomalia térmica de 1816, o ano sem verão

Um ano sem verão não seria novidade, já existia! E se acontecer de novo? Vamos ver o que isso significa primeiro.

Também conhecido como o Ano da Pobreza, Isso foi em 1816, O ano em que o clima extremo de verão destruiu colheitas no norte da Europa, nos estados do nordeste dos EUA e no leste do Canadá.

Acredita-se hoje que estas anomalias climáticas tenham sido causadas pela erupção do Tambora, na ilha de Sumbawa, na atual Indonésia, ocorrida de 5 a 15 de abril de 1815, que liberou grandes quantidades de cinzas vulcânicas nas camadas superiores. Da atmosfera. Como é comum após grandes erupções vulcânicas, as temperaturas globais caíram porque a luz solar tem dificuldade em passar pela atmosfera.

Interferindo neste período estavam dois outros fenômenos importantes: o mínimo de Dalton, durante o qual se pensava que o Sol emitia menos energia, e a chamada Pequena Idade do Gelo (que ainda estava em andamento naquela época), ou a fase de resfriamento geral do Sol. a Terra. O planeta que durou desde a Idade Média até 1850.

Não se preocupe, não houve erupções vulcânicas, o sol ainda está funcionando bem e claramente não estamos na era glacial!

Mas atenção: há vários dias que chove quase todos os dias, principalmente no norte, e depois de uma curta onda de calor o frio regressou! Mas o que está acontecendo no Hemisfério Ocidental? E acima de tudo: também haverá consequências no próximo verão? Para entender o que esperar, devemos, como sempre, analisar as previsões sazonais que nos dão uma visão geral das chuvas e temperaturas esperadas para os próximos meses.

Além disso, devemos alargar a nossa visão de todo o sistema climático global, com especial destaque para o que irá acontecer no Pacífico.

Dois eventos importantes se alternam nesta área: Nina E El Nino: São fenômenos de grande escala, observados sobre a superfície dos trópicos e do Oceano Pacífico central e oriental e capazes de influenciar as condições atmosféricas e climáticas globais, respectivamente. Aquecimento anormal E Resfriamento anormal.

Os nomes desses dois fenômenos parecem um pouco engraçados, mas na verdade o motivo é facilmente explicado El Nino isso significa “Criança” Em espanhol, de fato, a anomalia térmica geralmente atinge seu auge no período do Santo Natal, ou seja, especificamente no período do nascimento do menino Jesus. A entrada está em espanhol porque afeta áreas de língua espanhola após a colonização colombiana. Não, Nina Nada mais é do que o oposto do fenômeno El Niño.

Trata-se, portanto, de uma questão de arrefecimento e aquecimento da superfície do oceano, respetivamente. Durante um dos episódios Nina A água é produzida a partir 1/3°C mais frio, enquanto… Em estágios Nino eu sou de 1/3°C mais quente Portanto, as temperaturas médias globais também tendem a subir

Entretanto, o que sabemos é que a Agência Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), que se ocupa da dinâmica oceânica e atmosférica, acaba de anunciar que as águas superficiais do Oceano Pacífico estão a aquecer além das expectativas, desencadeando o fenómeno conhecido como Prevê-se que o fenómeno El Niño seja excepcional este ano.

Embora o fenômeno El Niño em geral normalmente cause o aumento das temperaturas globais, Neste momento, o verão mediterrânico está a passar rapidamente E não pouco, em total contraste com a tendência do aquecimento global que está no centro das atenções há algum tempo.

Nas próximas semanas veremos se a configuração muda ou não.